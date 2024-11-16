Что скрывается в 1000 от Зеленского: улучшится ли материальное положение украинцев

Кабинет министров на заседании 15 ноября одобрил порядок реализации проекта о выплате 1000 грн всем украинцам, ранее анонсированным Владимиром Зеленским. Средства будут выделены из Фонда безработицы. Если говорить более детально и учитывать плюс-минус всех взрослых и детей, которые сейчас остались в Украине, то в среднем выходит 30 млн населения, которому правительство нашло где взять 30 млрд грн. Целесообразно ли это сейчас, когда не хватает средств на оборону, когда неизвестно, что с дальнейшей помощью будет от западных партнеров и когда не за горами очередное повышение налогов? Улучшит ли материальное положение украинцев нынешняя инициатива? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тысяча гривен от Зеленского

С доходами населения не все так просто, как показывает статистика

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран считает целесообразным данную инициативу, поскольку целый ряд косвенных факторов свидетельствует о том, что с доходами населения не все так просто, как показывает официальная статистика.

"Из-за увеличения официального сектора у нас растет средняя зарплата. Но уровень бедности остается высоким из-за снижения занятости населения. На это указывает рост кредитов населения перед микрофинансовыми организациями и ряд других факторов. Неудачная монетарная политика НБУ в 2022-2023 гг. привела к тому, что, с одной стороны, экономика задыхается от высоких процентных ставок, а с другой стороны, оживляется за счет относительно высоких з/п военных. Этот баланс приводит к расслоению населения, но, учитывая незначительный рост ВВП, экономика нуждается в дополнительных стимулах. Один из таких стимулов – так называемый безусловный доход, который должен оживить внутренний спрос. Думаю, что 75-90% этой суммы пойдет на погашение задолженности по ЖКХ, а она уже больше 600 млрд. грн. Это поможет нам выстоять сложную зиму и отчасти решит проблему финансирования коммунального хозяйства. Что касается других оценок, то я их считаю манипулятивными. Я абсолютно уверен, что и с западной помощью будет все хорошо. Большая часть именно финансовой помощи поступает от ЕС, а не от уже согласованной США" – говорит эксперт.

Что же касается США, то, по мнению Виталия Шапрана, здесь будет смещен акцент по финансированию от налогоплательщиков США до конфискации российских активов. Потому, отмечает эксперт, здесь вообще нет рисков.

"Об упреке о дефиците средств на оборону, здесь должно быть понимание, что применение кейнсианского рецепта, в данном случае безусловного дохода, как раз и направлено на оживление экономики и увеличение налоговых поступлений именно за счет экономического роста, поэтому такие доходы не пройдут мимо сектора обороны", – заметил экономист.

Виталий Шапран прогнозирует, что нас ожидает целый каскад подобных инициатив, а это только первый экспериментальный шаг, хотя бы для того, чтобы совершить ревизию, сколько экономически активного населения осталось в Украине. Похожая инициатива уже ожидает учителей школ, но там будет ежемесячная выплата.

Нет никакой нехватки денег

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович сразу обратил внимание, что нет никакой нехватки денег, нет дефицита.

"Планировали этот бюджет 3,3 триллиона гривен, но уже понятно, что выполнен он будет на 4 триллиона. Сейчас прямо по сентябрю уже 90% выполнено бюджета, то есть денег достаточно. Запад нам предоставляет по 40 млрд долларов в год. И чиновники просто не знают, куда тратить эти деньги. Поэтому возникают такие инициативы, как раздать украинцам по 1000 грн. Но я считаю, что это более положительная новость, потому что у нас половина населения за чертой бедности. Особенно, учитывая отсутствие системной работы, когда власти не решаются поднять пенсии до хотя бы реального прожиточного минимума, а это сегодня где-то 8000 грн. Это можно сделать за счет отмены спецпенсий, из которых 120 млрд у нас получают только инвалиды-прокуроры. Так вот вместо такой системной работы власти решили раздать по тысяче. Ну хотя бы так. Потому что, я думаю, внутриперемещенные лица, раненые, семьи погибших, и получающие минимальные пенсии для них 1000 грн имеет значение. То есть, так сказать, с господского плеча бросило наше правительство населению по 1000 грн", – отметил эксперт.

Он добавляет, есть надежда, что люди, которые не нуждаются в этой тысяче, задонатят эти деньги на ВСУ, то есть сделают то, что не может сделать наше правительство. Ведь он выделяет средства на сектор обороны. И это какие-то смешные деньги.

"В начале года было выделено 256 миллиардов. Затем увеличили до 600 млрд., но этого недостаточно. На безопасность и оборону должны выделить 2,5 триллиона как минимум на 2025 год, но выделено лишь 1,5 триллиона. Для победы, о которой постоянно говорят наше правительство и президент, этого недостаточно. Армию нужно профинансировать на 2,5 триллиона грн, и те деньги у нас есть. Запад нам уже прогарантировал помощь и на следующий год. Нужно просто сократить государственный аппарат, как и хотели в 22-ом году, провести налоговую реформу, отменить налог на добавленную стоимость, и заставить Национальный банк вернуть украинскому народу те деньги, которые он забрал в золотовалютные резервы. Чтобы мы могли закупить оружие, и таким образом найдутся 2,5 триллиона для армии", – констатировал Павел Себастьянович.

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