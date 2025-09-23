logo

Что в Украине дорожает быстрее всего: только за август скачок на 20%
НОВОСТИ

Что в Украине дорожает быстрее всего: только за август скачок на 20%

Производители продуктов подняли цены почти на 20%

23 сентября 2025, 13:31
Цены на продовольственные товары, произведенные в Украине, продолжают расти высокими темпами. Больше всего в августе подпрыгнули оптовые цены на мясо. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Госстата.

Что в Украине дорожает быстрее всего: только за август скачок на 20%

Рынок. Фото: из открытых источников

По данным статистического ведомства, в августе 2025 года цены на мясо и мясные продукты выросли на 23,4% в целом. Внутренние цены повысились на 23,8%, тогда как экспортные — на 12,7%.

Молочные продукты подорожали на 17,7% в целом, внутренние цены выросли на 18,7%, экспортные — на 5,8%.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия повысились на 15,5% в целом. Внутри Украины рост составил 15,1%, а на экспорт — 24,2%. Напитки подорожали на 9,7%, в частности внутри страны — на 10,0%, за границу — на 9,4%.

В то же время выделяется сахар, который в августе подешевел на 8,8%, в том числе внутри Украины на 8,7%.

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине летом фиксировалось значительное удорожание стоимости аренды квартир. К примеру, на август 2025 года наибольшая стоимость аренды выросла в Одессе — цены увеличились на 50%, до средних 12 000 грн. В целом, цены на однокомнатные квартиры в некоторых областных центрах достигали 17000-19000 грн.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина с 1 октября намерена отправлять на лабораторные исследования индийский дизель, который частично производится из российской нефти, а также может принять аналогичные меры в отношении нефтепродуктов, поставляемых из румынского порта Констанца. Как это может отобразиться на ценах на АЗС издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.




Источник: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm
