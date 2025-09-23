logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес економіка Що в Україні дорожчає найшвидше: лише за серпень стрибок на 20%
commentss НОВИНИ Всі новини

Що в Україні дорожчає найшвидше: лише за серпень стрибок на 20%

Виробники продуктів підняли ціни майже на 20%

23 вересня 2025, 13:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ціни на продовольчі товари, вироблені в Україні, продовжують зростати високими темпами. Найбільше у серпні підстрибнули оптові ціни на м'ясо. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані Держстату.

Що в Україні дорожчає найшвидше: лише за серпень стрибок на 20%

Ринок. Фото: з відкритих джерел

За даними статистичного відомства, у серпні 2025 року ціни на м'ясо та м'ясні продукти зросли на 23,4% загалом. Внутрішні ціни підвищилися на 23,8%, тоді як експортні – на 12,7%.

Молочні продукти подорожчали на 17,7% загалом, внутрішні ціни зросли на 18,7%, експортні – на 5,8%.

Ціни на хліб та хлібобулочні вироби підвищилися на 15,5% загалом. Усередині України зростання склало 15,1%, а на експорт — 24,2%. Напої подорожчали на 9,7%, зокрема усередині країни – на 10,0%, за кордон – на 9,4%.

Водночас, виділяється цукор, який у серпні подешевшав на 8,8%, у тому числі всередині України на 8,7%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів з лагом у кілька місяців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні влітку фіксувалося значне подорожчання вартості оренди квартир. Приміром, на серпень 2025 року найбільша вартість оренди зросла в Одесі – ціни збільшились на 50% до середніх 12 000 грн. Загалом ціни на однокімнатні квартири в деяких обласних центрах сягали 17000-19000 грн.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна з 1 жовтня має намір відправляти на лабораторні дослідження індійський дизель, який частково виробляється з російської нафти, а також може вжити аналогічних заходів щодо нафтопродуктів, які постачаються з румунського порту Констанца. Як це може відобразитися на цінах на АЗС, видання "Коментарі" розбиралося, вивчивши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm
Теги:

Новини

Всі новини