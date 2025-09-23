Що в Україні дорожчає найшвидше: лише за серпень стрибок на 20%

Ціни на продовольчі товари, вироблені в Україні, продовжують зростати високими темпами. Найбільше у серпні підстрибнули оптові ціни на м'ясо. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані Держстату.

Ринок. Фото: з відкритих джерел

За даними статистичного відомства, у серпні 2025 року ціни на м'ясо та м'ясні продукти зросли на 23,4% загалом. Внутрішні ціни підвищилися на 23,8%, тоді як експортні – на 12,7%.

Молочні продукти подорожчали на 17,7% загалом, внутрішні ціни зросли на 18,7%, експортні – на 5,8%.

Ціни на хліб та хлібобулочні вироби підвищилися на 15,5% загалом. Усередині України зростання склало 15,1%, а на експорт — 24,2%. Напої подорожчали на 9,7%, зокрема усередині країни – на 10,0%, за кордон – на 9,4%.

Водночас, виділяється цукор, який у серпні подешевшав на 8,8%, у тому числі всередині України на 8,7%.

Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів з лагом у кілька місяців.

