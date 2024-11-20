Что заложили власти в бюджет на 2025 год: к чему готовиться украинцам

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2025 год. В следующем году, как и в предыдущие годы, Украина будет зависеть от международной помощи. За счет партнеров будут финансировать все гражданские расходы и даже часть военных. Все деньги, которые государство сможет собрать внутри экономики, будут направляться на войну. Что приняли депутаты и с чем будут жить украинцы в следующем году? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Бюджет-2025

В бюджете-2025 все прописано с учетом помощи партнеров

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко соглашается с тем, что действительно бюджет, который приняли народные избранники на следующий год, предусматривает, что большую часть денег на войну нам дадут зарубежные партнеры.

"Фактически, если округлить, война обходится нам в 2 триллиона. И эти 2 триллиона гривен мы должны получить от зарубежных партнеров. Подразумевается часть от США, часть от Европы. Несмотря на позицию премьеров Венгрии и Словакии Орбана и Фицо, соответственно, скорее всего, обещанные от Европы средства мы получим. Что касается США – под вопросом. Возможно, Трамп может дать даже больше. Это тоже не исключено. Зная его политику непредсказуемости, это может сработать. Возможно, даст меньше. И пока глава Офиса президента Андрей Ермак в США уехал общаться с командой Трампа, чтобы, видимо, понимать, какая вообще может быть помощь. Ведь одно дело, что говорил Трамп, когда был кандидатом в президенты и то, что будет говорить Трамп, непосредственно находясь в Белом доме, как президент. Так что, вполне возможно, что финансирование от США полностью не прекратится", – отметил эксперт.

Он отмечает, что Украине очень нужно оружие от США. Самостоятельно мы не сможем купить столько оружия, потому что у нас нет столько валюты. Поэтому лучше, чтобы поток оружия от США продолжился.

Что касается непосредственно бюджета, то Александр Охрименко напоминает о поднятии налогов, в частности, военного сбора. Со следующего года может быть поднят НДС.

"Пока сложно сказать на 1% или на 2%. Возможно, поднимут налоги на заработную плату. Соответственно, поднимутся акцизы и так далее. Однако даже, если поднять НДС, собрать 2 триллиона не получится. Это невозможно, как и поднять НДС на 40% тоже невозможно. Я не знаю, как наша власть собирается решать эту проблему, потому что бюджет сделан правильно. Все ясно и понятно, но он сделан из расчета, что нам дадут деньги. Если же деньги не дадут, как власти планируют, финансировать расходы, трудно сказать. Можно сделать эмиссию, но тогда будет очень большая инфляция, которая достигнет 100% и более", – отметил глава Украинского аналитического центра.

При этом эксперт отмечает, что во время войны не может не быть проблем в экономике. Если вспомнить тот же Израиль, то там во время войны инфляция была больше 1000%. И тоже была ситуация, что бюджет имел очень большой дефицит.

"Фактически Израиль уже пережил тот этап, который мы сейчас переживаем, когда финансирования было недостаточно и приходилось за счет эмиссии финансировать израильскую армию и, как результат, была бешенно высокая инфляция. Постепенно ситуация улучшилась за счет того же собственного производства оружия. И через 5-7 лет в Израиле эту проблему решили. На сегодняшний момент в Израиле производят достаточное количество оружия, чтобы закрыть свои потребности. Пока трудно сказать, сколько Украине нужно времени, чтобы сложилась такая модель, когда больше оружия для своих нужд удастся производить именно в Украине. Тогда будет легче сражаться. Сейчас есть проблема. Поэтому 2025 год может быть годом большой инфляции. Но не нужно делать из этого большую трагедию, ведь большая инфляция в Украине уже была. Нельзя сказать, что это что-то ужасное. Даже, если она достигнет 100-200% — это все равно не 1000%. К тому же большая инфляция всегда дает возможность заработать, перезаработать, стимулирует определенные процессы один за другим", – говорит экономист.

Подытоживая Александр Охрименко подчеркнул, что, читая бюджет-2025, можно прийти к выводу, что в нем нет рецепта решения проблемы, что нам не дадут партнеры деньги. Там это не учтено. Напротив, учтено, что дадут точно.

В бюджете-2025 будут выполняться те же принципы, которые были в течение 2024 года

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отметил, что сам факт того, что бюджетный процесс идет и уже приняли бюджет во втором чтении – это положительный момент. Особенно в условиях войны и непонятности относительно доходной и расходной частей, а также зависимости от западной помощи.

"То, что бюджет-2025 формируется по таким же принципам, как и в этом году, то с этим ничего не сделаешь, ведь иностранная помощь фактически идет на финансирование расходной части. Ведь доходная часть, то есть все то, что Украина собирает в бюджет, полностью тратится на нужды обороны и безопасности. Такая система доходной и расходной части бюджета – это состояние войны и условия Украины. Потому положительно, что она работает. Что касается того, что там не будут повышаться социальные выплаты, кроме разве что индексации пенсий на инфляцию, то, опять же, нужно понимать, что мы живем в условиях войны", – говорит эксперт.

Что касается того, как украинцы ощутят на себе этот бюджет, то Алексей Плотников отмечает, что во время войны украинцам, в первую очередь, важно то, что будет происходить на фронте, будет ли продолжаться западная помощь, будут ли усилены обстрелы мирных населенных пунктов. Однако, если же вернуться к бюджету, отмечает эксперт, то в нем будут выполняться те же принципы, которые были в течение 2024 года.

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