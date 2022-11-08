"Чтобы генератор не стоил, как танк", - Палатный предлагает снять пошлину для аккумуляторов и обогревателей

Украина должна обеспечить ввоз аккумуляторов и генераторов без налогов. И сделать это нужно срочно. Об этом заявил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.



Волонтеры предлагают снять налоги на аккумуляторы и генераторы. Фото: из открытых источников

"Украине нужно выстоять на энергетическом фронте. Защититься от тотального блекаута. Что нужно сделать внутри страны. Сделать безотлагательно. Сделать прямо сейчас. Правительство и Верховная Рада должны срочно открыть зеленый коридор для энергетического оборудования. Генераторы, аккумуляторы, инверторы и другие приборы, которые помогут осветить и обогреть жилища граждан, должны завозиться по упрощенной процедуре. Без пошлин. Без НДС. Без налогов. Уже сейчас. Чтобы обычный генератор не стоил как танк или БТР", — заявил Палатный.

Он подчеркнул, что вернуть налоги и пошлины можно будет уже весной. А сейчас задача государства — создать условия, чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом.

"Государство-террорист воюет, как умеет. Воюет не с НАТО, а с матерями и детьми, разрушая украинскую энергосистему. Цель постоянных обстрелов — только террор. Только погружение страны во тьму и холод. Зима без света и без тепла – именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1. Друзья! Мы пройдем и это испытание. Мы выстоим. И обязательно победим", – подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее портал "Комментарии" сообщал сколько Украина смогла заработать на экспорте товаров за первые десять месяцев 2022 года.

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