Чтобы избавиться от зависимости от энергии из РФ, Евросоюзу нужно почти 200 млрд евро – СМИ

На протяжении следующих пяти лет Европейский союз (ЕC) должен инвестировать дополнительно 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российской энергии.

Еврокомиссия планирует расширить использование возобновляемых источников энергии и проектов по энергосбережению. Фото: Pexels

Такие данные приводит Spiegel со ссылкой на аналитическую информацию Европейской комиссии (ЕК).

В Еврокомиссии отмечают, что в середине следующей недели Евросоюз презентует план обеспечения ЕС долгосрочной энергией без учета ископаемого топлива из РФ. Для этого ЕК намерена расширить использование возобновляемых источников энергии и проектов по энергосбережению.

Таким образом, в ЕС планируют снизить зависимость от ископаемого топлива из РФ за счет перехода к энергетическому сектору.

Согласно планам, к 2030 году 45% энергии в Европейском Союзе должно поступать из возобновляемых источников вместо ранее запланированных 40%. Это увеличило бы мощность экологически чистой энергии до 1236 гигаватт по сравнению с 511 гигаватт сегодня — больше, чем изначально предусматривалось в климатическом пакете ЕС.

Кроме этого, к 2028 году количество солнечных энергосистем должно увеличиться более чем в два раза, а их мощность должна возрасти до 300 гигаватт. В ЕК также ориентируются на безвредный для климата водород, который производится из "зеленой" электроэнергии.

В ЕС рассчитывают, что в 2030 году в Европе будут производить 10 миллионов тонн зеленого водорода и еще 10 миллионов тонн его пойдет на импорт.

В то же время, до конца десятилетия еврочиновники планируют снизить энергопотребление не менее, чем на 13% вместо запланированных ранее 9%.

В общей сложности, если исходить из данных проекта, эта стратегия может сэкономить Евросоюзу около 80 миллиардов евро в год на импорте российского газа, 12 миллиардов на импорте нефти и 1,7 миллиарда на импорте угля.

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко заявлял, что в 2022 году прирост генерации электрической энергии из всех источников будет 2,5%, благодаря чему потребители дополнительно будут иметь до 161 млрд кВт-ч.

Также министерство в "Прогнозном балансе на 2022 год" указывало, что единственно возможный импорт будет происходить из Восточной Европы – 257 млн кВт-ч. Планируется также экспорт в Молдову, Польшу и в другие европейские страны через "Бурштынский остров". Суммарно экспорт составит чуть больше 5 млрд кВт-ч.









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