Чтобы избавиться от зависимости от энергии из РФ, Евросоюзу нужно почти 200 млрд евро – СМИ

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Нарожный Дмитрий
На протяжении следующих пяти лет Европейский
союз (ЕC) должен инвестировать дополнительно
195 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российской энергии.
Еврокомиссия планирует расширить использование возобновляемых источников энергии и проектов по энергосбережению. Фото: Pexels
Такие данные приводит Spiegel со ссылкой на
аналитическую информацию Европейской комиссии (ЕК).
В Еврокомиссии отмечают, что в середине
следующей недели Евросоюз презентует план обеспечения ЕС долгосрочной энергией
без учета ископаемого топлива из РФ. Для этого ЕК намерена расширить
использование возобновляемых источников энергии и проектов по энергосбережению.
Таким образом, в ЕС планируют снизить
зависимость от ископаемого топлива из РФ за счет перехода к энергетическому
сектору.
Согласно планам, к 2030 году 45% энергии в Европейском
Союзе должно поступать из возобновляемых источников вместо ранее
запланированных 40%. Это увеличило бы мощность экологически чистой энергии до
1236 гигаватт по сравнению с 511 гигаватт сегодня — больше, чем изначально
предусматривалось в климатическом пакете ЕС.
Кроме этого, к 2028 году количество солнечных
энергосистем должно увеличиться более чем в два раза, а их мощность должна
возрасти до 300 гигаватт. В ЕК также ориентируются на безвредный для климата
водород, который производится из "зеленой" электроэнергии.
В ЕС рассчитывают, что в 2030 году в Европе будут
производить 10 миллионов тонн зеленого водорода и еще 10 миллионов тонн его
пойдет на импорт.
В то же время, до конца десятилетия еврочиновники
планируют снизить энергопотребление не менее, чем на 13% вместо запланированных
ранее 9%.
В общей сложности, если исходить из данных проекта, эта стратегия может сэкономить Евросоюзу около 80 миллиардов евро в год на импорте российского газа, 12 миллиардов на импорте нефти и 1,7 миллиарда на импорте угля.
Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко заявлял, что в 2022 году прирост генерации электрической энергии из всех источников будет 2,5%, благодаря чему потребители дополнительно будут иметь до 161 млрд кВт-ч.
Также министерство в "Прогнозном балансе на 2022 год" указывало, что единственно возможный импорт будет происходить из Восточной Европы – 257 млн кВт-ч. Планируется также экспорт в Молдову, Польшу и в другие европейские страны через "Бурштынский остров". Суммарно экспорт составит чуть больше 5 млрд кВт-ч.
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