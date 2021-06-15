Данилюк сравнил августовский платеж МВФ с наследством богатого дядюшки

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Вечканова Елена
В августе МВФ должен осуществить очередной платеж для Украины в размере 3 млрд долларов. В интервью изданию "Цензор.НЕТ" один из соучредителей Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк сравнил эти деньги с наследством богатого дядюшки.
Александр Данилюк рассказал об августовской выплате от МВФ. Фото из открытых источников
Представитель Центра национальной устойчивости и развития характеризует эту ситуацию как удивительную историю.
Напомним, Центр национальной устойчивости и развития является коммуникационной площадкой для разработки и публичного обсуждения решений в сферах справедливости, безопасности гражданина и качественного государственного управления. Помимо Александра Данилюка, его учредителями являются экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка и 12-й министр иностранных дел Павел Климкин.
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