Данилюк сравнил августовский платеж МВФ с наследством богатого дядюшки

В августе МВФ должен осуществить очередной платеж для Украины в размере 3 млрд долларов. В интервью изданию "Цензор.НЕТ" один из соучредителей Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк сравнил эти деньги с наследством богатого дядюшки.



Александр Данилюк рассказал об августовской выплате от МВФ. Фото из открытых источников

"Мы получим около 3 млрд долларов от МВФ. Без каких-либо условий. Такие деньги получат все страны-участники в результате распределения капитала среди участников МВФ, пропорционально доле участия в капитале. Это плохо на самом деле, так как деньги придут без условий проведения — без реформ. А без условий их делать не будут ", — объясняет Данилюк.

Представитель Центра национальной устойчивости и развития характеризует эту ситуацию как удивительную историю.

"Реформы не делаются, а деньги идут. "Ломают" судебную или антикоррупционную систему, а деньги идут. Здесь тоже производится неправильный рефлекс — как у собаки Павлова. Августовский платеж — это как наследство богатого дядюшки: все родственники получают свою долю ", — заявляет Данилюк.

Напомним, Центр национальной устойчивости и развития является коммуникационной площадкой для разработки и публичного обсуждения решений в сферах справедливости, безопасности гражданина и качественного государственного управления. Помимо Александра Данилюка, его учредителями являются экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка и 12-й министр иностранных дел Павел Климкин.

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