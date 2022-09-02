Давление и сопротивление бизнеса: власти передумали вводить налог на покупку валюты

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Давиденко Евгения
Несмотря на то, что текст законопроекта от Минфина,
предусматривающий налог 10% на покупку валюты для импорта, согласован ведомством,
он не будет зарегистрирован в Верховной Раде.
Бизнес не поддержал налог для импортеров
Об этом сообщил первый
заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной
политики Ярослав Железняк в
Telegram.
Как объяснили эксперты Case Украина, аналитики критиковали идею о 10% сборе
по многим причинам. В частности, из-за того, что значительное
количество товаров первой необходимости (лекарства, электроника, горючее) не
производится в Украине, поэтому инициатива
привела бы
к удорожанию этих товаров и инфляции. Кроме того, введение этого сбора могло
простимулировать рост контрабанды и серого импорта.
Против сбора выступили и в Украинской
раде бизнеса. В письме, адресованному президенту, премьеру и главе профильного комитета ВРУ, предприниматели обратили внимание властей на риск роста спроса
на наличном валютном рынке и увеличения давления на межбанковский валютный
рынок и курс валюты; уменьшение налогооблагаемой базы налогом на прибыль и НДС
для тех компаний, которые не смогут конкурировать с черным импортом и будут
сохранять ценовой порог для своих товаров, ухудшение инвестиционного климата.
Ранее руководитель
аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий в интервью "Комментариям" сказал, что такая инициатива может быть оправдана лишь как краткосрочная мера,
помогающая частично решить две проблемы — существенный дефицит торгового
баланса и большой дефицит бюджета.
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