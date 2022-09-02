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Давление и сопротивление бизнеса: власти передумали вводить налог на покупку валюты

Правительство и Офис президента отказались от внедрения 10% налога на импорт

сегодня, 11:25
Автор:

Давиденко Евгения
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Несмотря на то, что текст законопроекта от Минфина, предусматривающий налог 10% на покупку валюты для импорта, согласован ведомством, он не будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Давление и сопротивление бизнеса: власти передумали вводить налог на покупку валюты

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

"Причина отказа: значительное общественное давление и сопротивление бизнеса", — написал он.

Как объяснили эксперты Case Украина, аналитики критиковали идею о 10% сборе по многим причинам. В частности, из-за того, что значительное количество товаров первой необходимости (лекарства, электроника, горючее) не производится в Украине, поэтому инициатива привела бы к удорожанию этих товаров и инфляции. Кроме того, введение этого сбора могло простимулировать рост контрабанды и серого импорта.

Против сбора выступили и в Украинской раде бизнеса. В письме, адресованному президенту, премьеру и главе профильного комитета ВРУ, предприниматели обратили внимание властей на риск роста спроса на наличном валютном рынке и увеличения давления на межбанковский валютный рынок и курс валюты; уменьшение налогооблагаемой базы налогом на прибыль и НДС для тех компаний, которые не смогут конкурировать с черным импортом и будут сохранять ценовой порог для своих товаров, ухудшение инвестиционного климата.

Ранее руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий в интервью "Комментариям" сказал, что такая инициатива может быть оправдана лишь как краткосрочная мера, помогающая частично решить две проблемы — существенный дефицит торгового баланса и большой дефицит бюджета. 



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/2313
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