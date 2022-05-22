Давос впервые без России, но с Зеленским: каких решений ожидать – что может стать знаковым для Украины

В Давосе 22 мая стартует Всемирный экономический форум. Впервые за многие годы туда не пригласили Россию, продолжающую агрессию против Украины. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от этого мероприятия, в том числе Украине.

Всемирный экономический форум. Фото: фото из открытых источников

Мы либо консолидируемся и все вместе устраняем проблему, либо больше и не мечтаем ни о каком развитии

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что мир сейчас стоит на пороге того, чтобы снова открыть для себя прописную истину, которую в длительный мирный, беспечный и сытый период люди часто забывают. А именно, что война – это также экономическая категория, что агрессия – это последний аргумент невежества, которое не способно конкурировать с интеллектом в обеспеченных правом условиях равных возможностей.

"Под какими бы идеологическими, политическими, историческими или культурными лозунгами не начинали войну, ее цель всегда – ресурсы, сферы экономического влияния, навязанные силой более выгодные для себя торговые условия. С этим выводом цивилизованный мир опоздал минимум на 8 лет, но лучше поздно, чем никогда, – отмечает эксперт. – И если в Давосе кто-то посмеет рассуждать о бизнесе, инвестициях, об экономике в целом в стиле "как всегда", то сегодня это будет всеми восприниматься как дурной тон, как неадекватность. Мы либо консолидируемся и все вместе устраняем проблему (без малейшей выгоды для агрессора, со всеми причитающимися для него назидательными последствиями, и только после этого строим долгосрочные планы по взаимовыгодному развитию), либо больше и не мечтаем ни о каком развитии".

Александр Гаврутенко акцентирует, что Давоский экономический форум, как и любое другое международное та собственно и любое локальное мероприятие в любой точке мира, не может сейчас проходить вне контекста ситуации в Украине.

"И какие бы вопросы там не обсуждались они так или иначе будут приводить к единственному решению – это всесторонняя неограниченная помощь Украине, и усиление санкционного давление на агрессора", – резюмирует эксперт.

Никакого толку от Давоса в этом году, точно так же, как и от предыдущих подобных форумов, для Украины не будет

По мнению эксперта Украинской фабрики мысли Юрия Гаврилечко, ничего особенного в Давоском форуме нет, если не считать того, что проходит он весной, а не зимой, как обычно.

"Война в Украине, безусловно, будет фоном части выступлений на форуме, но только части, – предполагает эксперт. – Да и то, чаще всего нас будут вспоминать в связи с перспективами роста цен на продовольствие (типа как из-за "угрозы голода", вследствие снижения объемов экспорта зерна) и последствиями применения экономических санкций против России (вот тут могут вспомнить и крахе "зелёного перехода" и о необходимости диверсификации поставок углеводородов и т.д.)".

Никуда не исчезнет и тема пандемии, уверен Юрий Гаврилечко.

"Хотя война, как по мне, доказала, что весь шум возле коронавируса – это чистой воды фейк, проплаченный фармкомпаниями и не имеющий ни малейшего отношения к реальной опасности одного из сотен вирусов, вызывающих ОРЗ. Думаю, что никакого толку от Давоса в этом году, точно так же, как и от предыдущих подобных форумов, для Украины не будет, – говорит Юрий Гаврилечко. – Впрочем, сам форум мы сможем использовать как дополнительную переговорную площадку и повод ещё раз напомнить миру о том, что у нас идёт война".

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