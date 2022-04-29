Дефицит горючего на АЗС: министр рассказала, когда проблема будет решена

Ощутимые перебои с поставками на отечественные АЗС, образовавшиеся в эти дни в некоторых регионах страны, будут ликвидированы в течение недели. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

В некоторых регионах возник дефицит горючего на АЗС (фото из открытых источников)

"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопросы их завоза на территорию Украины", – поделилась министр информацией на своей странице в социальных сетях.

Также она проинформировала, что ситуация с дефицитом практически решена, но импортные нефтепродукты станут более дорогими. И назвала причину.

"Это связано прежде всего с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", — отметила глава экономического министерства.

Также Юлия Свириденко охарактеризовала нынешнюю рыночную ситуацию. Как она утверждает, чиновники со времени военного вторжения через посредство Минэнерго, Минэкономики ежедневно контактируют с операторами рынка, чтобы обеспечить украинцев и отечественные предприятия нефтепродуктами.

Также правительство своевременно приняло правильные решения. Эти меры существенно уменьшили негативное влияние на экономический сектор из-за внезапного удорожания нефтепродуктов на мировом рынке. При этом были своевременно отменены акциз и снижен НДС с 20 до 7 процентов.

К слову, РФ всячески пытается уничтожить украинскую экономику именно созданием искусственного дефицита горючего, убеждена Свириденко. Уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, где производилось подавляющее большинство украинских нефтепродуктов, еще многие нефтебазы со статусом оператора рынка с немалым запасом горючего, что и стало главными факторами временных его перебоев. Ситуация до конца недели будет ликвидирована.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что АО "Укргаздобыча" в условиях войны подрывает топливный рынок и манипулирует ценами на бензин.

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