Фото иллюстративное / Pixabay

Этим летом будут высокие цены на фрукты-овощи и в каждом регионе разные. Эксперты говорят, что на рынках не будет арбузов и черешней с юга, а также болгарских перцев и помидоров. Об этом сообщают в ННЦ "Институт аграрной экономики".



Из-за заблокированных оккупантами районов юга Украины цены на временно оккупированных территориях довольно низкие, тогда как в центральных и северных регионах выше. К примеру, килограмм клубники в Бердянске 35-40 грн, а начинался сезон с 70 грн/кг, тогда как в Кропивницком первые ягоды продавали по 180-200 грн/кг, сейчас цена упала до 100-130 грн/кг. Огурцы в оккупированных регионах отдают по 5-8-10 грн/кг, в центральных 65-75 грн/кг.



Заместитель директора Национального научного центра Институт аграрной экономики НАН Украины Николай Пугачев говорит, что украинцы из центральных, северных и западных регионов не попробуют мелитопольскую черешню. Также могут быть проблемы со снабжением рынков херсонскими арбузами, сладким и болгарским перцем. Ведь перец выращивали фермеры Херсона и Николаева.

Из-за оккупации части страны россией украинские заводы по производству соусов, консервов, пасты будут испытывать недостаток в сырье, которое завозилось из южных регионов – помидоров, перцев.

Экономист Алексей Дорошенко в эфире Единых новостей отметил, что не все овощи будут в достаточном количестве, не будет большого ассортимента фруктов на столах у украинцев. По его словам, сейчас каждый регион формирует свои цены на овощи, потому что области оказались в ситуации, когда где выращиваешь – там продаешь. И проблема также и в ценах на горючее, дефиците бензина, дизтоплива в центральных регионах. Поэтому для фермеров невыгодно везти продукцию в другой город/область небольшими партиями из-за значительных затрат на топливо.

"Продукты социальные в достаточном количестве, потому что правительство заранее запретило вывоз таких товаров и следило за запасами. Нас ожидает новый урожай, он будет неплохой, может на 30% меньше, чем раньше. Его хватит для Украины и экспорта", — добавляет экономист.

Потому украинцы будут жить в условиях ограниченного дефицита продуктов. А вот цены на каменную соль снизятся до уровня не выше 25-30 грн/кг, ведь торговые компании будут закупать соль за границей.



Как писал портал "Комментарии", в британской разведке заявили, что россия достигла больших локальных успехов, чем раньше.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!