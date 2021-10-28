Денежное вознаграждение за отзыв на Центр админуслуг – Минцифры

Украинцы смогут оценить качество работы Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), информирует пресс-центр Минцифры.

Центр предоставления административных услуг - фото Минцифры

Качество получения государственных услуг в ЦПАУ можно оценить уже с 28 октября. Минцифры объясняет, что проект запускается для того, чтобы понять, где проблемы у офлайн-сервисов, и решить их. Граждане, посетив центры, будут иметь несколько путей для отправки отзыва. Один из них будет оплачиваться: для этого нужно поработать тайным покупателем.

Украинцы смогут оценивать качество сервисов пятью способами:

1) через OR-коды;

2) через SMS или Viber-сообщение;

3) по телефонному звонку от оператора;

4) посетив центр в качестве тайного посетителя;

5) через сайт "Действие.Платформа Центров".

QR-коды уже расклеены в помещениях 266-ти ЦПАУ в 150 городах. К началу ноября они будут уже во всех центрах, обещает Минцифры. Человек сканирует код по смартфону и получает возможность написать отзыв.

Посетители, которые оставили свой телефонный номер, получат уведомление со ссылкой для оценки – SMS или через Viber. Также к ним будут избирательно звонить по телефону операторы и в личном коротком интервью будут просить поделиться впечатлениями от визита.

Граждане, желающие стать тайными оценщиками, сначала должны пройти регистрацию в компании, организующей работу тайных покупателей (см. ссылку). После этого у человека будет возможность оценивать не только ЦПАУ, но и рестораны, супермаркеты, магазины, и за это будет получать деньги.

Электронный отзыв оставляется на специальном портале . Здесь на карте, на которой обозначены все ЦПАУ, человек выбирает учреждение и оставляет отклик.

ЦПАУ в Украине – более 2,7 тыс. В течение первого полугодия 2021 г. они предоставили гражданам более 15 млн услуг. Жалобы на их деятельность принимались через книги жалоб, Facebook или в телефонном режиме. Гражданам было неудобно выискивать эти способы, а работникам сервисов неудобно обрабатывать обращения и реагировать на них. Людмила Рабчинская, заместитель министра цифровой трансформации, утверждает:

"Мы стремимся, чтобы посетители ЦНАП чувствовали, что их потребности в приоритете, а впечатление о визите — каждый раз спрашивают и учитывают, чтобы было желание возвращаться еще".

Минцифры планирует масштабировать систему оценки всех услуг, которые украинцы получают от государства.

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