Деньги не пахнут: Греция помогает России обходить санкции – СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Несмотря на санкции ЕС,
касающихся экспорта энергоресурсов из РФ, танкеры с российской нефтью до сих
пор без проблем заходят в европейские порты.
Танкеры с российской нефтью беспрепятственно заходят в европейские порты. Фото: Pixabay
Как сообщает Die Welt, в апреле
текущего года доля Греции в транспортировке российской нефти увеличилась в три
раза по сравнению с 2021 годом.
Согласно данным страховой
компании Lloyd's, всего в апреле из российских портов нефтяных портов
Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга отправились 190 танкеров,
из которых 76 – под греческим флагом.
В частности, в конце
апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть марки Urals
в порту Роттердама и отправился в Сингапур.
Кроме этого, увеличилось количество
отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки на нефтяные
танкеры уже выросли на 230%.
По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия ежедневно отправляет на экспорт 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.
Издание отмечает, что в Украине с участием представителей Кабмина была сформирована группа по отслеживанию российских танкеров, которая скрупулезно регистрирует каждый рейс танкера в Россию и из РФ с помощью данных, имеющихся в свободном доступе в Интернете.
"Компании, которые продолжают сознательно
финансировать российские военные преступления с помощью контрактов на
ископаемое топливо, должны знать, что Украина изучает все возможности привлечь
их к ответственности", – заявил Global Witness советник президента Владимира
Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
В свою очередь, интервью Lloyd's List
генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что судебные иски
против компаний и физических лиц, причастных к нефтяному бизнесу с Россией, уже
готовятся.
Напомним, 4 мая, во время выступления в
Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет
санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на
импорт всей нефти из РФ.
По словам главы ЕК, эмбарго на российскую
нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти
альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Эмбарго
на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в
течение шести – восьми месяцев.
Ранее сообщалось, что в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.
Кроме этого, премьер-министр Японии Фумио Кисидо заявил после встречи G7, что его страна, несмотря за большую зависимость от энергоресурсов, готова отказаться от российской нефти.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости