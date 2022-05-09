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Деньги не пахнут: Греция помогает России обходить санкции – СМИ

Греческие судовладельцы расширяют бизнес с Российской федерацией

сегодня, 09:50
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Несмотря на санкции ЕС, касающихся экспорта энергоресурсов из РФ, танкеры с российской нефтью до сих пор без проблем заходят в европейские порты.

Деньги не пахнут: Греция помогает России обходить санкции – СМИ

Танкеры с российской нефтью беспрепятственно заходят в европейские порты. Фото: Pixabay

Как сообщает Die Welt, в апреле текущего года доля Греции в транспортировке российской нефти увеличилась в три раза по сравнению с 2021 годом.

Согласно данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из российских портов нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга отправились 190 танкеров, из которых 76 – под греческим флагом.

В частности, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур.

Кроме этого, увеличилось количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230%.

По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия ежедневно отправляет на экспорт 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. 

Издание отмечает, что в Украине с участием представителей Кабмина была сформирована группа по отслеживанию российских танкеров, которая скрупулезно регистрирует каждый рейс танкера в Россию и из РФ с помощью данных, имеющихся в свободном доступе в Интернете.

"Компании, которые продолжают сознательно финансировать российские военные преступления с помощью контрактов на ископаемое топливо, должны знать, что Украина изучает все возможности привлечь их к ответственности", – заявил Global Witness советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

В свою очередь, интервью Lloyd's List генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что судебные иски против компаний и физических лиц, причастных к нефтяному бизнесу с Россией, уже готовятся.

Напомним, 4 мая, во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, который, в частности, включает эмбарго на импорт всей нефти из РФ.

По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. Эмбарго на российскую нефть предусматривает постепенный запрет на импорт сырья в течение шести – восьми месяцев.

Ранее сообщалось, что в марте этого года Великобритания, вслед за США, отказалась от закупки энергоносителей из Российской федерации.

Кроме этого, премьер-министр Японии Фумио Кисидо заявил после встречи G7, что его страна, несмотря за большую зависимость от энергоресурсов, готова отказаться от российской нефти.

 


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