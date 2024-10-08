Денис Шмигаль об экспорте: чего добилась Украина за этот год

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ходе состоявшегося 8 октября заседания Правительства подчеркнул важность экспорта как ключевого источника экономической стабильности страны. По словам главы правительства, доходы от экспорта играют центральную роль в поддержке финансовой устойчивости Украины, особенно в условиях текущей полномасштабной войны.



экспорт Черным морем. Фото из открытых источников

Шмигаль также отметил, что в 2022 и первой половине 2023 года одной из самых больших проблем была логистика. Однако благодаря ряду мер этот вызов удалось преодолеть.

Сегодня мы можем сказать, что этот вызов преодолен, насколько это возможно в условиях такой полномасштабной войны, отметил Денис Шмигаль.

Достижения в экспорте в 2024 году

В период с января по сентябрь 2024 года объемы украинского экспорта достигли почти 100 миллионов тонн, что на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В денежном выражении это составляет 28,9 млрд долларов США.

Это позволило достичь таких показателей благодаря нескольким факторам:

Функционирование Черноморского морского коридора.



Государственная поддержка экспортеров.



Эффективная работа предпринимателей в экспортно-ориентированных секторах экономики.

Премьер-министр также акцентировал внимание на традиционно сильных позициях аграрного сектора в экспорте. Украина остается важным гарантом глобальной продовольственной безопасности. По состоянию на сегодняшний день уже намолочено почти 57 миллионов тонн зерновых, масличных культур и сахарной свеклы, что позволяет стране продолжать играть ключевую роль на международной арене.

Напомним, согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), в период с января по сентябрь 2024 года украинские морские порты обработали 74 миллиона тонн грузов. Это значительный прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда показатель составил 41,1 миллиона тонн. Основным источником грузооборота стала аграрная продукция, составляющая 46,3 миллиона тонн.