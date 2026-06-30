Дерегуляция на паузе: как государство выполнило план по упрощению условий для бизнеса

Государственная регуляторная служба Украины заявила, что важнейшие изменения для улучшения условий ведения бизнеса в 2025-2026 годах были реализованы в рамках правительственного Плана дерегуляции. В то же время, полностью выполнить запланированные мероприятия властям пока не удалось – из 147 предусмотренных шагов реализовано лишь 95. Об этом говорится в ответе Государственной регуляторной службы на информационный запрос интернет-портала "Комментарии".

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

В ДРС отмечают, что именно План дерегуляции остается главным инструментом правительства по сокращению административной нагрузки на предпринимателей. Документ охватывает 99 задач и 147 конкретных мер, предусматривающих пересмотр устаревших регуляторных норм, упрощение разрешительных процедур, цифровизацию взаимодействия бизнеса с государством и устранение бюрократических барьеров.

По информации службы, мероприятия касаются практически всех ключевых секторов экономики – от аграрной сферы и строительства до энергетики, транспорта, логистики, информационных технологий, торговли и сферы услуг. Ожидается, что их реализация должна сократить расходы бизнеса, ускорить прохождение административных процедур и сделать взаимодействие предпринимателей с государственными органами более прозрачным.

Впрочем, результаты мониторинга свидетельствуют, что реформа еще далека от завершения. По состоянию на сегодняшний день выполнено около 65% предусмотренных мероприятий, тогда как более полусотни пунктов остаются нереализованными.

В ДРС сообщили, что уже подготовили обновленный проект изменений в План дерегуляции и согласовали его с большинством центральных органов исполнительной власти. Документ передан в Министерство экономики, где он проходит дальнейшую доработку с учетом полученных замечаний.

В службе подчеркивают, что дерегуляция не разовая кампания, а должна происходить непрерывно. Именно комплексное обновление регуляторной среды, а не отдельные решения должно обеспечить формирование конкурентных условий для ведения бизнеса в Украине и стимулировать экономическое восстановление страны.

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