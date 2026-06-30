Дерегуляція на паузі: як держава виконала план зі спрощення умов для бізнесу

Державна регуляторна служба України (ДРС) заявила, що найважливіші зміни для покращення умов ведення бізнесу у 2025-2026 роках були реалізовані в межах урядового Плану дерегуляції. Водночас повністю виконати заплановані заходи владі поки не вдалося – із 147 передбачених кроків реалізовано лише 95. Про це йдеться у відповіді Державної регуляторної служби на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Бізнес в Україні. Фото: з відкритих джерел

У ДРС зазначають, що саме План дерегуляції залишається головним інструментом уряду для скорочення адміністративного навантаження на підприємців. Документ охоплює 99 завдань та 147 конкретних заходів, які передбачають перегляд застарілих регуляторних норм, спрощення дозвільних процедур, цифровізацію взаємодії бізнесу з державою та усунення бюрократичних бар'єрів.

За інформацією служби, заходи стосуються практично всіх ключових секторів економіки – від аграрної сфери та будівництва до енергетики, транспорту, логістики, інформаційних технологій, торгівлі та сфери послуг. Очікується, що їх реалізація має скоротити витрати бізнесу, прискорити проходження адміністративних процедур та зробити взаємодію підприємців із державними органами більш прозорою.

Втім, результати моніторингу свідчать, що реформа ще далека від завершення. Станом на сьогодні виконано близько 65% передбачених заходів, тоді як понад пів сотні пунктів залишаються нереалізованими.

У ДРС повідомили, що вже підготували оновлений проєкт змін до Плану дерегуляції та погодили його з більшістю центральних органів виконавчої влади. Документ передано до Міністерства економіки, де він проходить подальше доопрацювання з урахуванням отриманих зауважень.

У службі наголошують, що дерегуляція не є разовою кампанією, а повинна відбуватися безперервно. Саме комплексне оновлення регуляторного середовища, а не окремі рішення, має забезпечити формування конкурентних умов для ведення бізнесу в Україні та стимулювати економічне відновлення країни.

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