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Дерусификация украинских денег: Ющенко поддержал громкую реформу НБУ

По словам Андрея Пышного, НБУ предлагает назвать украинскую разменную монету украинским словом «шаг»

сегодня, 21:25
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Лиля Воробьева

Третий президент Украины Виктор Ющенко поддержал инициативу сменить название разменной монеты с "копейка" на "шаг", чтобы восстановить историческую справедливость и национальные традиции. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный. Он напомнил, что Ющенко как бывший глава НБУ был непосредственным участником денежной реформы 1996 года, когда внедряли украинскую национальную валюту.

Дерусификация украинских денег: Ющенко поддержал громкую реформу НБУ

Виктор Ющенко (фото из открытых источников)

Пышный отметил важность того, что деньги являются не только экономическим средством, но символом национальной идентичности. Учитывая это, он подчеркнул, что решение оставить название "копейка", которая имеет российское происхождение, тогда не было лучшим. Теперь НБУ предлагает заменить ее на слово "шаг", которое является удельно украинским и имеет глубокие исторические корни.

Ющенко поддержал эту инициативу, считая ее шагом к завершению начавшейся в 90-е годы реформы.

Именно поэтому я хотел услышать от него лично, как так случилось, что принимая гривну, оставили копейки? И таким образом, фактически, завершить денежную реформу, начатую еще в 90-е. Очень ценно для меня то, что Виктор Андреевич разделяет наши взгляды относительно необходимости и своевременности этого решения. Пожалуй, мы впервые говорили с ним о таких исторически выдающиеся вещи в контексте работы центробанка Украины", – отметил Пышный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Нацбанк хочет изменить название "копейки" . Национальный банк Украины объявил, что для восстановления исторической справедливости и содействия дерусификации предлагает изменить названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на релиз Нацбанка.



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Источник: https://www.facebook.com/100001462392656/posts/pfbid02UGZtpvZzeJfiLDaZTyF4UBBtebvnwxDRu4zEZAVcsrVVRDF83x2rBcEJCUnhdTCal
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