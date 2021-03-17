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Главная Новости Бизнес экономика Дистанционные посольства в Украине: что сможет изменить новый орган
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Дистанционные посольства в Украине: что сможет изменить новый орган

Дистанционные посольства могут стать отличным механизмом для скоростной межгосударственной коммуникации

сегодня, 07:30
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, который предусматривает возможность создания посольств нашей страны за границей с резиденцией в Киеве. Так званные "дистанционные посольства" функционируют во многих зарубежных странах. Орган физически находится в Украине, но в то же время обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно.

Дистанционные посольства в Украине: что сможет изменить новый орган

МИД Украины будет создавать дистанционные посольства - что это изменит. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что создание таких посольств — позитивный шаг на пути  развитию страны.

Но есть ли минусы нововведения? Как посольства повлияют на экономику Украины? Станут ли они функциональней и эффективней, чем обычные посольства? Об этом сайту "Комментарии" рассказала политолог-международник Виктория Закревская.

Эксперт заверил, что даже после создания дистанционных посольств, привычные для нас представительства также будут работать. Нововведение будет сформировано исключительно для того, чтобы улучшить и модернизовать соответственную сферу. 

"Введение таких посольств абсолютно не означает закрытие обычных посольств. Это решение принято как дополнительный механизм для скоростной коммуникации.

Что касается результатов, то тут только время покажет. Основное в экономическом продвижении наших интересов — это запуск внутреннего рынка, его конкурентоспособность, его инвестиционная привлекательность. И только потом срабатывает посольство со своим поиском инициатив и предложений, совместных проектов.

В данном случае посольство может быть только исполнителем и реализатором того, что будет внутри государства. Если у нас будет экономический кризис, то о чем можно говорить. Другое дело, когда с экономикой — порядок, есть политическая стабильность, когда права инвесторов — защищены, а закон — один для всех. Тогда и посольство сможет что-то предложить иностранным партнерам.

В Украине ведь нередко бывало (и есть), что наши послы привозят заграничные делегации в надежде начать какие-то совместные проекты. А внутри страны в силу бюрократии, коррупции, тяжелой налоговой нагрузки ничего не получалось. Поэтому причина — в самом нашем государстве. А посольство — лишь реализатор госполитики", — считает Виктория Закревская.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, есть ли у Зеленского шансы на второй срок.


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