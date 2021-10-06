Для декарбонизации украинской металлургии критически необходим металлолом

Украина должна ввести запрет на экспорт металлолома, поскольку данное сырье является необходимым для декарбонизации отечественной металлургии. Об этом пишет сообщает издание МинПром.

Металлолом. Фото: minprom.ua

Как отмечает издание, что с начала года экспорт металлолома из Украины шел все нарастающим темпом и по итогам января-августа 2021 года вырос почти в 20 раз, до 410 тысяч тонн. Учитывая высокий уровень цен, данная динамика имеет все шансы сохранится и по итогам года за границу может "уплыть" до 1 млн тонн украинского металлолома.

В то же время более активное использование металлолома дает возможность уже сегодня сократить не только объемы выбросов, но и потребление энергоресурсов. Каждая переработанная тонна данного сырья позволяет сократить выбросы СО2 на 60%, экономить 1,4 тонны железной руды и 740 килограмм угля.

"Если мы позволим вывезти это сырье, которое позволяет декарбонизировать металлургию, просто мы у самих себя забираем будущее, — говорит заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский. – То есть, мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности". "Сегодня металлолом на мировом рынке получил статус стратегического сырья. Его использование в металлургии является самым простым и дешевым способом сократить выбросы СО2, — напоминает народный депутат Сергей Магера. – В Украине декарбонизация из-за неэффективной экологической политики в лице Минэкологии стоит на месте".

Журналисты издания обращают внимание и на тот факт, что сегодня многие страны либо уже ограничили, либо собираются ограничить экспорт металлолома и в том числе по экологическим соображениям. В частности к этому призывает европейское стальное лобби Eurofer, а также британские металлурги. Кроме того сегодня запрет на экспорт металлолома действует в Казахстане и Аргентине, различные ограничения – в России, Китае, Армении, ЮАР и Объединенных Арабских Эмиратах.

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