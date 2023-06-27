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“Для крупных инвестиций после победы необходима борьба с монополиями в энергетике” — Кацуба

Кацуба убежден, что должно быть внедрено адекватное антимонопольное регулирование на энергорынке

27 июня 2023, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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 Монополии и государственное регулирование в области энергетики сдерживают инвестиции в экономику Украины. Такое мнение высказал в статье предприниматель и эксперт в области энергетики Александр Кацуба.

“Для крупных инвестиций после победы необходима борьба с монополиями в энергетике” — Кацуба

Александр Кацуба (фото из открытых источников)



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По мнению бизнесмена, государство до сих пор не может урегулировать отношения между энергетическими компаниями и потребителями, в том числе — с бизнесом из других отраслей экономики. Это ведет к тому, что еще до 24.02.22 инвесторы выбирали Польшу или другие центрально европейские страны, где получить допуск к коммуникациям можно через несколько дней без сверхбольших потерь и многомесячного ожидания.


Кацуба убежден, что одним из приоритетов государственной энергетической стратегии должно быть внедрение адекватного антимонопольного регулирования на энергорынке, которое ликвидирует подобную дискриминацию и поможет после войны привлекать больше инвестиций, в первую очередь, в производственные мощности страны.


Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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