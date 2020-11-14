До какой отметки упадет гривня накануне Нового года: прогноз

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Таисия Ерохина
К концу текущего
года курс национальной валюты Украины приблизится к пределам 28,5-29 грн за
доллар. Такой прогноз озвучили банкиры "Интерфаксу-Украина".
Главный менеджер
по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка Аваль" Сергей Колодии сообщил,
что к концу 2020 года курс будет колебаться в интервале 28,5-29,0 грн за
доллар, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн к доллару.
Как отмечает директор
департамента казначейства и фондовых рынков "Правэкс Банка" Артем Красовский, фактор
неопределенности существует из-за угрозы распространения коронавирусной
эпидемии и ужесточения карантина как в Украине, так и государствах-торговых
партнерах. По словам эксперта, к концу года не исключен рост до 29,00 грн к доллару
с оглядкой на то, усилят ли карантин и какие будут экономические последствия.
Как ранее сообщал
портал "Комментарии", эксперт спрогнозировал, ждать ли украинцам повышения
цен на АЗС. Кроме того, объясняется, могут ли выборы в США оказать влияние
на котировки нефти, а впоследствии уже и на цены украинских АЗС.
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