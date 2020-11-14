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До какой отметки упадет гривня накануне Нового года: прогноз

Банкиры назвали факторы, которые могут повлиять на курс гривни

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

К концу текущего года курс национальной валюты Украины приблизится к пределам 28,5-29 грн за доллар. Такой прогноз озвучили банкиры "Интерфаксу-Украина".

До какой отметки упадет гривня накануне Нового года: прогноз

Главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка Аваль" Сергей Колодии сообщил, что к концу 2020 года курс будет колебаться в интервале 28,5-29,0 грн за доллар, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн к доллару.

Как отмечает директор департамента казначейства и фондовых рынков "Правэкс Банка" Артем Красовский, фактор неопределенности существует из-за угрозы распространения коронавирусной эпидемии и ужесточения карантина как в Украине, так и государствах-торговых партнерах. По словам эксперта, к концу года не исключен рост до 29,00 грн к доллару с оглядкой на то, усилят ли карантин и какие будут экономические последствия.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперт спрогнозировал, ждать ли украинцам повышения цен на АЗС. Кроме того, объясняется, могут ли выборы в США оказать влияние на котировки нефти, а впоследствии уже и на цены украинских АЗС.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/703033.html
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