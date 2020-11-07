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Ждать ли украинцам повышения цен на АЗС: прогноз эксперта

Эксперт пояснил, могут ли выборы в США оказать какое-то влияние на цены украинских АЗС

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Выборы в США могут влиять на рынок нефтепродуктов в целом. Но отразится ли это событие на ценах на нефть в Украине, изданию "Комментарии" сказал генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Ждать ли украинцам повышения цен на АЗС: прогноз эксперта

По словам эксперта, если рассматривать нефтяную Биржу, как инструмент финансово-сырьевых спекуляций, то абсолютно логичным и даже неизбежным будет колебание цен на нефть: биржевые маклеры используют и куда менее значимые события, чем выборы президента в США. Особенно, если речь идет о таких разновекторных претендентах.

"Победа Трампа как приверженца добычи сланцевой нефти является "бычьим" фактором (курс на рост стоимости – ред.), в то время, как победа Байдена как апологета "зеленой энергетики" будет "медвежьим" фактором (падение стоимости – ред.), — поясняет Косянчук. — Нельзя также сбрасывать со счетов и влияние пандемии Covid-19. На прошлой неделе из-за роста случаев коронавируса и ограничения передвижения в странах Европы цены на нефть упали более чем на 10%".

Так, ближе к дате выборов в США фьючерсы на Brent подорожали на 70 центов или 1.8% до $39.67 за баррель. Эксперты уверен, что биржевые маклеры постараются максимально использовать фактор выборов в США для поддержания высокой волатильности котировок — аж до официального вступления в должность 46 президента США.

Как отметил Косянчук, влияние ценовых ралли на нефть – достаточно длительная процедура, если учесть, что речь идет о фьючерсах на январь 2021 года. Скорее всего, ценообразование на нефтепродукты будет по-прежнему в большей степени зависеть от соотношения "спрос/предложение".

В Украине же цены на нефтепродукты зависят от европейских цен и курса НБУ, заверил эксперт.

"Влияние на цены украинских АЗС как нефтяных биржевых котировок, так и выборов (что местных в Украине, что выборов президента США) ничтожно мало — и не является  определяющим в краткосрочной перспективе, — говорит Косянчук. -  С начала месяца цена А-95 на европейском рынке колебалась от 420 $/тн в начале октября до 337 $/тн в конце, а на ДТ, соответственно — с 350 $/тн до 307 $/тн. Средние же цены в сентябре и октябре мало чем отличались: по бензину А-95 снижение цен не превышало 13 $/тн, а по ДТ и того меньше (+ 9 $/тн)".

Следует также учитывать, что рынок скоро войдет в так называемый "мертвый сезон" потребления, и к двум факторам влияния (стоимость импорта и курса НБУ) на розничные цены добавится третий — снижение спроса. Таким образом, эксперт не видит ни единой причины для ценовых колебаний на АЗС в ближайшее время.

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали для украинцев курс доллара к концу года.


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