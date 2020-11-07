Ждать ли украинцам повышения цен на АЗС: прогноз эксперта

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Таисия Ерохина
Выборы
в США могут влиять на рынок нефтепродуктов в целом. Но отразится ли это
событие на ценах на нефть в Украине, изданию
"Комментарии" сказал генеральный директор ТД "SunOil" (сеть АЗС), эксперт
рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
По словам
эксперта, если рассматривать нефтяную Биржу, как инструмент финансово-сырьевых
спекуляций, то абсолютно логичным и даже неизбежным будет колебание цен на
нефть: биржевые маклеры используют и куда менее значимые события, чем выборы
президента в США. Особенно, если речь идет о таких разновекторных претендентах.
Так, ближе к дате
выборов в США фьючерсы на Brent подорожали на 70 центов или 1.8% до $39.67 за
баррель. Эксперты уверен, что биржевые маклеры постараются максимально
использовать фактор выборов в США для поддержания высокой волатильности
котировок — аж до официального вступления в должность 46 президента США.
Как отметил
Косянчук, влияние ценовых ралли на нефть – достаточно длительная процедура,
если учесть, что речь идет о фьючерсах на январь 2021 года. Скорее всего,
ценообразование на нефтепродукты будет по-прежнему в большей степени зависеть
от соотношения "спрос/предложение".
В Украине же цены
на нефтепродукты зависят от европейских цен и курса НБУ, заверил эксперт.
Следует также
учитывать, что рынок скоро войдет в так называемый "мертвый сезон"
потребления, и к двум факторам влияния (стоимость импорта и курса НБУ) на
розничные цены добавится третий — снижение спроса. Таким образом, эксперт не
видит ни единой причины для ценовых колебаний на АЗС в ближайшее время.
Как сообщалось, эксперты спрогнозировали для украинцев
курс
доллара к концу года.
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