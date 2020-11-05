Какой курс доллара ждать украинцам под Новый год: эксперты сделали прогноз

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Таисия Ерохина
Украинцам не
стоит ожидать резких колебаний национальной
валюты. Об этом заявил "Комментариям" эксперт экономических программ
Украинского института будущего Даниил Монин.
По его мнению,
изменения могут быть при выходе экономики из кризиса. Тогда может сыграть свою
роль отложенный спрос на импорт, что способно двинуть курс временно вверх.
В свою очередь, экономический
эксперт Александр Гаврутенко отмечает, что текущий конституционный кризис,
действительно, оказал влияние на поведение гривны по отношению к доллару США. Так,
в понедельник, 2 ноября, гривна потеряла 10 копеек на долларе, достигнув
значения 28,62 грн/долл.
Насколько
интенсивным будет такое падение, зависит, по его словам, от ряда факторов.
Напомним, аналитики
заявили, что в
ноябре курс доллара будет находиться в диапазоне минимум 28,4-29,5 грн.
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