kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14204.73

ETH/USD

403.43

LTC/USD

55.29

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Какой курс доллара ждать украинцам под Новый год: эксперты сделали прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой курс доллара ждать украинцам под Новый год: эксперты сделали прогноз

Эксперты отмечают, что конституционный кризис негативно влияет на гривну

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Украинцам не стоит ожидать резких колебаний национальной валюты. Об этом заявил "Комментариям" эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.

Какой курс доллара ждать украинцам под Новый год: эксперты сделали прогноз

"Неопределенность с вирусом и экономическая ситуации тормозят население по расходам средств. А это тормозит и потребительский импорт, – говорит эксперт. – Поэтому, думаю, до конца года курс будет ниже 30 грн за доллар".

По его мнению, изменения могут быть при выходе экономики из кризиса. Тогда может сыграть свою роль отложенный спрос на импорт, что способно двинуть курс временно вверх.

"Прогноз в 29,1 грн за доллар в бюджете-2021 на данный момент мне кажется достаточно адекватным", – отмечает Даниил Монин.

В свою очередь, экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает, что текущий конституционный кризис, действительно, оказал влияние на поведение гривны по отношению к доллару США. Так, в понедельник, 2 ноября, гривна потеряла 10 копеек на долларе, достигнув значения 28,62 грн/долл.

"Судя по тому, насколько спрос на валюту превышает предложение на межбанковском рынке, можно ожидать падение гривны и в последующие дни", — считает эксперт.

Насколько интенсивным будет такое падение, зависит, по его словам, от ряда факторов.

"Это будет зависеть от того, как будет разрешаться политический кризис. От роли и участия в торгах Нацбанка. В меньшей степени – от перспектив усиления коронавирусных карантинных мер. И, конечно, от общей реакции МВФ на события в Украине", – перечислил Александр Гаврутенко.

Напомним, аналитики заявили, что в ноябре курс доллара будет находиться в диапазоне минимум 28,4-29,5 грн.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://money.comments.ua/news/finance/ekonomicheskie-perspektivy-chto-budet-s-transhem-mvf-i-kursom-dollara-v-ukraine-663747.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ