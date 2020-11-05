Какой курс доллара ждать украинцам под Новый год: эксперты сделали прогноз

Украинцам не стоит ожидать резких колебаний национальной валюты. Об этом заявил "Комментариям" эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин.

"Неопределенность с вирусом и экономическая ситуации тормозят население по расходам средств. А это тормозит и потребительский импорт, – говорит эксперт. – Поэтому, думаю, до конца года курс будет ниже 30 грн за доллар".

По его мнению, изменения могут быть при выходе экономики из кризиса. Тогда может сыграть свою роль отложенный спрос на импорт, что способно двинуть курс временно вверх.

"Прогноз в 29,1 грн за доллар в бюджете-2021 на данный момент мне кажется достаточно адекватным", – отмечает Даниил Монин.

В свою очередь, экономический эксперт Александр Гаврутенко отмечает, что текущий конституционный кризис, действительно, оказал влияние на поведение гривны по отношению к доллару США. Так, в понедельник, 2 ноября, гривна потеряла 10 копеек на долларе, достигнув значения 28,62 грн/долл.

"Судя по тому, насколько спрос на валюту превышает предложение на межбанковском рынке, можно ожидать падение гривны и в последующие дни", — считает эксперт.

Насколько интенсивным будет такое падение, зависит, по его словам, от ряда факторов.

"Это будет зависеть от того, как будет разрешаться политический кризис. От роли и участия в торгах Нацбанка. В меньшей степени – от перспектив усиления коронавирусных карантинных мер. И, конечно, от общей реакции МВФ на события в Украине", – перечислил Александр Гаврутенко.

Напомним, аналитики заявили, что в ноябре курс доллара будет находиться в диапазоне минимум 28,4-29,5 грн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!