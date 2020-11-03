К какому курсу доллара готовиться украинцам: прогноз

Язык
BTC/USD
13689.90
ETH/USD
380.52
LTC/USD
52.79
USD/UAH
28.80
EUR/UAH
33.68
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Курс
доллара в Украине в последнем месяце осени будет находиться в диапазоне
минимум 28,4-29,5 грн. Об этом свидетельствует прогноз аналитиков ГК Forex Club,
передает "Сегодня".
Однако гривня
может оказаться под еще большим давлением из-за того, что нерезиденты продолжат
распродавать украинские активы. Так, с начала октября они снизили объемы
вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен.
Также эксперты
указали на ряд рисков для нацвалюты: растущий дефицит торгового баланса, поддержка
экономики за счет эмиссии гривни и распространенность COVID-19.
Объясняется, что
в случае жестких локдаунов в мире потребность в украинских товарах на мировых
рынках снизится, а это будет сдерживать экспорт. К тому же, процесс усилится
низким по сравнению с предыдущим годом урожаем, снизив и аграрный экспорт. Тогда
как импорт в Украину может сохраниться на прежнем уровне, потому как грядет закупка
товаров в зимний период и накануне новогодних праздников.
Отмечается, что за
октябрь курс безналичного доллара в Украине вырос на 0,78%, до 28,55 грн.
Наличный – до 28,57 грн за доллар.
Ранее в Нацбанке
рассказали, как упала
гривня с начала года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости