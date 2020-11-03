К какому курсу доллара готовиться украинцам: прогноз

Курс доллара в Украине в последнем месяце осени будет находиться в диапазоне минимум 28,4-29,5 грн. Об этом свидетельствует прогноз аналитиков ГК Forex Club, передает "Сегодня".

Однако гривня может оказаться под еще большим давлением из-за того, что нерезиденты продолжат распродавать украинские активы. Так, с начала октября они снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд гривен.

Также эксперты указали на ряд рисков для нацвалюты: растущий дефицит торгового баланса, поддержка экономики за счет эмиссии гривни и распространенность COVID-19.

Объясняется, что в случае жестких локдаунов в мире потребность в украинских товарах на мировых рынках снизится, а это будет сдерживать экспорт. К тому же, процесс усилится низким по сравнению с предыдущим годом урожаем, снизив и аграрный экспорт. Тогда как импорт в Украину может сохраниться на прежнем уровне, потому как грядет закупка товаров в зимний период и накануне новогодних праздников.

Отмечается, что за октябрь курс безналичного доллара в Украине вырос на 0,78%, до 28,55 грн. Наличный – до 28,57 грн за доллар.

Ранее в Нацбанке рассказали, как упала гривня с начала года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!