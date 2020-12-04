Договор о ЗСТ с Великобританией заработает с 2021 года, - Шмыгаль

Украина укрепляет международные коммерческие связи. Так, один из свидетельств подобному тезису стало заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В своем сообщении в соцсетях чиновник заявил, что теперь Украине будет проще торговать в Соединенным Королевством, поскольку уже со следующего года соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами вступит в силу.

"С 2021 года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Как помочь украинскому и британскому бизнесу наладить взаимоотношения в новых условиях — обсудили с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Благодарен за плодотворный обмен мнениями. Уверен, ЗСТ поможет раскрыть потенциал украинско-британских отношений", — поделился своими действиями премьер.

Как сообщало издание "Комментарии", 7 августа глава государства Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем. Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Напомним, что переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем начались еще 6 лет назад и завершились только в марте 2018 года. Подписание соглашения о свободной торговле состоялось в январе 2019 года. Это позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства. Зона свободной торговли должна будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

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