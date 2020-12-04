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Главная Новости Бизнес экономика Договор о ЗСТ с Великобританией заработает с 2021 года, - Шмыгаль
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Договор о ЗСТ с Великобританией заработает с 2021 года, - Шмыгаль

Договор о зоне свободной торговле поможет упросить экономические отношения Украины и Великобритании

сегодня, 17:11
Автор:

Сергей Медведев

Украина укрепляет международные коммерческие связи. Так, один из свидетельств подобному тезису стало заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В своем сообщении в соцсетях чиновник заявил, что теперь Украине будет проще торговать в Соединенным Королевством, поскольку уже со следующего года соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами вступит в силу.

Договор о ЗСТ с Великобританией заработает с 2021 года, - Шмыгаль

"С 2021 года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Как помочь украинскому и британскому бизнесу наладить взаимоотношения в новых условиях — обсудили с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Благодарен за плодотворный обмен мнениями. Уверен, ЗСТ поможет раскрыть потенциал украинско-британских отношений", — поделился своими действиями премьер.

Как сообщало издание "Комментарии", 7 августа глава государства Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.  Дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами.   Напомним, что переговоры о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем начались еще 6 лет назад и завершились только в марте 2018 года. Подписание соглашения о свободной торговле состоялось в январе 2019 года. Это позволит  отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства. Зона свободной торговли должна будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1906244-mizh-ukrayinoyu-ta-velikoyu-britaniyeyu-z-nastupnogo-roku-diyatime-zona-vilnoyi-torgivli
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Обусуждения

Казанцев Евгений

сегодня, 18:09

Абсолютно приветствую усилия и результат. При всем должном уважении к американскому акценту, британский всегда культивировался в Украине и эти усилия должны быть приумножены, как по причине "английского" английского, так и в связи с расширяющимися возможностями для бизнеса и взаимообогащения культур. Обидно, что модный, скоропалительный, современный бизнес не использует опыт и знания людей, которые годы и десятилетия проработали в этом направлении.

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