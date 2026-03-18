Долги украинцев за год выросли на 6%: за что больше всего задолжали

В Украине стремительно растет количество долгов: по состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников зафиксировано более 9,5 млн записей. За последний год их стало больше на 514 тысяч, что означает рост на 6%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот.

Наибольшую долю составляют штрафы за нарушение правил дорожного движения – более 2 млн производств, или 21% от общего числа. Почти столько же – 20% (1,93 млн случаев) — приходится на другие административные правонарушения, не связанные с безопасностью на дорогах.

Значительная часть долгов связана с взысканиями в пользу государства: речь идет о различных штрафах, санкциях и обязательных платежах. Таких производств насчитывается 1,65 млн, или 17,3%. Долги за коммунальные услуги составляют более 816 тысяч случаев – около 8,6%.

В то же время крупнейшей категорией остаются так называемые "прочие" долги, которые не классифицированы по отдельным типам. Их количество превышает 2,1 млн – это 22% всех записей в реестре.

Отдельные категории демонстрируют особенно резкий рост. Так, количество производств по специальной конфискации увеличилось на 63% — с 1 049 до 1 709 случаев. Также существенно выросло число дел по взысканию имущества – на 37%, до 23,5 тысячи.

Эксперты отмечают, что рост долговой нагрузки отражает как усиление контроля и взысканий, так и общее финансовое давление на граждан. Тенденция указывает на дальнейшее увеличение количества исполнительных производств в ближайшей перспективе.

