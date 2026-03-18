Борги українців за рік зросли на 6%: за що найбільше заборгували

В Україні стрімко зростає кількість боргів: станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 9,5 млн. записів. За останній рік їх побільшало на 514 тисяч, що означає зростання на 6%. Про це свідчать дані сервісу Опендатабот.

Найбільшу частку становлять штрафи за порушення правил дорожнього руху – понад 2 млн. виробництв, або 21% від загальної кількості. Майже стільки ж – 20% (1,93 млн випадків) – припадає на інші адміністративні правопорушення, які не пов'язані з безпекою на дорогах.

Значна частина боргів пов'язана зі стягненнями на користь держави: йдеться про різні штрафи, санкції та обов'язкові платежі. Таких виробництв налічується 1,65 млн., або 17,3%. Борги за комунальні послуги становлять понад 816 тисяч випадків – близько 8,6%.

У той же час найбільшою категорією залишаються так звані інші борги, які не класифіковані за окремими типами. Їхня кількість перевищує 2,1 млн – це 22% усіх записів у реєстрі.

Окремі категорії демонструють особливо різке зростання. Так, кількість виробництв із спеціальної конфіскації збільшилася на 63% — з 1049 до 1709 випадків. Також суттєво зросла кількість справ щодо стягнення майна – на 37%, до 23,5 тисяч.

Експерти зазначають, що зростання боргового навантаження відбиває як посилення контролю та стягнень, так і загальний фінансовий тиск на громадян. Тенденція вказує на подальше збільшення кількості виконавчих проваджень у найближчій перспективі.

