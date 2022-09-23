Долги Украины увеличиваются: пора ли уже власти начинать разговор о списании или реструктуризации

Из-за российской агрессии Украина вынуждена постоянно просить средства за рубежом. Что-то мы получаем как безвозвратную помощь, а что-то придется отдавать. Какие есть наиболее разумные варианты погашения внешних заимствований? Следует ли вести речь о списании или реструктуризации долгов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Доллары. Фото из открытых источников

Война дает нам право пока отложить списание или реструктуризацию на потом

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос уверен, что война разрешает вопросы долгов оставить на потом.

"К сожалению, наши финансовые возможности не позволяют функционировать государственной системе и осуществлять социальные выплаты безболезненно. Полученные безвозвратные гранты и финансовые пособия на возвратной основе позволяют хотя бы сбалансировать бюджеты", – поясняет он.

Если на март месяц оценочный дефицит бюджета составлял 1-2 млрд дол. в месяц, то на август-сентябрь такие оценки уже говорят о 8-9 млдр, отмечает эксперт. Так что без финансовой помощи партнеров у нас не было бы возможности продержаться.

"Кроме этого, на повестке есть вопрос о восстановлении деоккупированных территорий, расходы на что предусмотреть было невозможно, – отмечает Андрей Кривонос. – Война дает нам право пока отложить списание или реструктуризацию на потом. Однако не следует прибегать к принципу "давайте всё по любым процентам, война всё спишет". Осторожность и взвешенность должны сопровождать нас сегодня как на минном поле – как в прямом, так и в переносном смысле".

Сейчас следует говорить с кредиторами, чтобы средства, которые мы занимаем, отдавались потом за счет репараций с рф

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев отмечает:

"Если бюджет будет выполнен, как запланировано, речь пойдет о долгах в 100% ВВП. Наши специалисты говорят, что по окончанию военных действий, после победы, будут вести с кредиторами речь о долгосрочной реструктуризации долга. Возможно, о частичном списании и продлении сроков погашения. Я имею другое мнение на этот счет".

По словам Андрея Рязанцева, нас на следующий год предусмотрены огромные займы. Да и в этом году мы тоже имели постоянный дефицит бюджет, которые покрывали, прежде всего, за счет внешних заимствований.

"Сейчас следует говорить с кредиторами, чтобы средства, которые мы занимаем, отдавались потом за счет репараций с рф. А именно — за счет замороженных за рубежом золотовалютных резервов россии, – считает эксперт. – Очень медленно продвигаются дела в том направлении. Нам будет тяжело выбить эти средств из разных держав, потому что не существует соответствующих механизмом на данный момент. В случае же, если наши основные кредиторы (США, ЕС, МВФ, Мировой банк) получат возможность погасить украинские долги за счет этих средств, то значительно быстрее будут приняты необходимые законодательные акты. А мы не будем обременены долгами на десятилетия вперед".

Такой подход, уверен Андрей Рязанцев, логично ложиться в суть репараций. Ведь мы никогда бы не прибегали к такого рода заимствованиям, не тратили такие средства на оборону, если бы против нас не была развязана война.

"Эту идею, – акцентирует эксперт, – следует начать проговаривать уже сегодня. Возможно, включая в условия кредитования возможность погашать долги таким образом. Тогда и нагрузка на украинский бюджет будет значительно меньшей. Суть – чтобы наши долги выплачивал агрессор. Мировая практика имеет не много примеров выплат репараций. Нет неких устоявшихся практик – что может туда быть включено, что – нет. Поскольку мы сейчас пишем новую историю, одной из ее страниц следует сделать именно такого рода вариант репараций. Потому что победа со столетними выплатами долгов – не совсем та победа, которую хотелось бы видеть".

По долгам прошлых периодов реструктуризация уже проведена, а по новым – об этом следует думать после победы

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что в настоящее время вопросы как лучше отдавать долги – не слишком актуальны.

"Сейчас главное – выстоять и победить, – поясняет он. – Для этого нам нужны все ресурсы для поддержки госбюджета, которые мы можем получить от международных партнеров. Как гранты, так и кредиты под несколько процентов годовых, которые предоставляют нам разные страны и организации. К настоящему времени их хватает, есть положительные прогнозы и на следующий год – что помощь госбюджету Украины будет также".

Так что, заключает эксперт, по долгам прошлых периодов реструктуризация уже проведена, а по новым – об этом следует думать после победы.

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