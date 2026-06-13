Доллар по 45 грн – не предел: о чем предупредили народные депутаты

В Украине растет курс иностранной валюты. В Раде выражали надежду, что стремительное падение гривны – это не скрытая стратегия правительства искусственно нарастить гривневую массу за счет инфляционного налога с украинцев.

Курс валюты. Фото портал "Комментарии"

Народные депутаты поделились своим видением ситуации.

Нардеп Виталий Войцеховский отметил, что доллар по 45 грн – это точно не предел, учитывая последние тенденции. Однако выразил уверенность, что повышение будет небольшим.

"Вообще мы должны понимать, в какое время мы живем. И, к сожалению, курс доллара зависит не только от нашей страны", — сказал он.

Нардеп Николай Скорик отметил, что не стоит спекулировать на этой теме.

"Действительно, это психологическая важная цифра. Но на сегодняшний день при проблемах с украинским бюджетом и при том, как он наполняется, думаю, что это определенные шаги, которые должна делать власть. Плохие они или хорошие — это отдельный разговор, но есть так, как есть", — пояснил политик.

По словам народной депутат Виктории Гриб, миллионам граждан Украины абсолютно не важно, сколько стоит доллар.

"Они смотрят, что покупательная способность, к большому сожалению, падает, что тех зарплат, которые они получают, недостаточно сейчас для того, чтобы пойти в магазин купить то, что тебе хочется, а не то, что ты можешь купить. Поэтому говорить о долларе, так возможно и нужно, но давайте не забывать, что все-таки мы наши европейские партнеры нам пообещали 90 млрд. И если мы говорим о соотношении доллар-евро, то все же евро больше чем доллар. Будем говорить о том, что в нашем бюджете будет больше денег”, — отметила она.

Нардеп Алексей Кучеренко рассказал, что по прогнозам авторитетных банкиров, доллар по 45 грн должен был быть к концу года.

"Как видим, ошибаются даже авторитетные банкиры. То есть действительно предусмотреть ситуацию крайне трудно. Спекулировать на этом не стоит, но понимая структуру внешнего и особенно внутреннего долга и те же облигации военные и все это едва ли не единственный выход для власти как-то обслуживать этот огромный массив", — убежден политик.

По его словам, сразу безусловно подорожает весь импорт, и все это увидим на базарах, магазинах, услугах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько будет стоить доллар в Украине до конца 2026 года по версии ИИ.



