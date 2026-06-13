Долар по 45 грн - не межа: про що попередили народні депутати

В Україні зростає курс іноземної валюти. В Раді висловлювали сподівання, що стрімке падіння гривні — це не прихована стратегія уряду штучно наростити гривневу масу за рахунок інфляційного податку з українців.

Курс валюти. Фото портал "Коментарі"

Народні депутати поділилися своїм баченням щодо ситуації.

Нардеп Віталій Войцехівський зазначив, що долар по 45 грн — це точно не межа, враховуючи останні тенденції. Однак висловив впевненість, що підвищення буде невеликим.

“Взагалі ми повинні розуміти, в який час ми живемо. І, на жаль, курс долара залежить не лише від нашої країни, — зазначив він.

Нардеп Микола Скорик зауважив, що не варто спекулювати на цій темі.

“Дійсно, це психологічна важлива цифра. Але на сьогодні при проблемах з українським бюджетом і при тому, як він наповнюється, думаю, що це певні кроки, які має робити е влада. Погані вони чи хороші — це окрема розмова, але є так, як є”, — пояснив політик.

За словами народної депутатки Вікторії Гриб, мільйонам громадян України абсолютно не важливо, скільки коштує долар.

“Вони дивляться, що купівельна спроможність, на превеликий жаль, падає, що тих зарплат, які вони отримують, недостатньо зараз для того, щоб піти в магазин купити те, що тобі хочеться, а не те, що ти можеш купити. Тому говорити про долар, так, можливо і потрібно, але давайте не забувати, що все ж таки наші європейські партнери нам пообіцяли 90 млрд. І якщо ми говоримо про співвідношення долар-євро, то все ж таки євро більше чим долар. То будемо говорити про те, що в нашому бюджеті буде більше грошей”, — зауважила вона.

Нардеп Олексій Кучеренко розповів, що за прогнозами авторитетних банкірів, долар по 45 грн мав би бути наприкінці року.

“Як бачимо, помиляються навіть авторитетні банкіри. Тобто дійсно передбачити ситуацію вкрай ну важко. Спекулювати на цьому не варто, але розуміючи структуру зовнішнього та особливо внутрішнього боргу і ті ж самі облігації воєнні і все це чи не єдиний вихід для влади якось обслуговувати цей величезний масив”, — переконаний політик.

За його словами, одразу безумовно здорожчає весь імпорт, і все це побачимо на базарах, в магазинах, в послугах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки коштуватиме долар в Україні до кінця 2026 року за версією ШІ.



