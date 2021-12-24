Доллар потерял свои позиции: как Omicron оказал влияние на мировой валютный курс

Большинство азиатских рынков акций в пятницу, 24 декабря, поднялись, а доллар, который был надежным убежищем, остался на заднем плане. Это свидетельствует о том, что штамм Omicron не приведет к значительному торможению глобального экономического роста. Об этом сообщает Reuters.

Прохожие в защитных масках проходят мимо электронного табло с мировыми фондовыми индексами на фоне пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

Доллар прошел худшую неделю с сентября, в то время как другие обеспеченные от риска активы от биткойна до австралийского доллара сохранили свои недавние позиции.

Некоторые рынки приняли более жесткие меры для сдерживания распространения Omicron. Китайские "голубые фишки" снизились на 0,32% в день после того, как рост количества инфекций в северо-западном городе Сиань привел к ограничениям для его 13 миллионов жителей.

"Штамм Omicron не будет иметь сильного влияния на экономику, в глобальном масштабе деньги поступают в акции", – сказал Стивен Леунг, исполнительный директор по институциональным продажам UOB Kay Hian в Гонконге.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США заявила, что ускорит сокращение масштабной программы покупки облигаций и проложила путь к повышению процентных ставок в 2022 году, но это не всколыхнуло рынки.

На валютных рынках индекс доллара, измеряющий курс доллара против шести основных аналогов, был на отметке 96,067, но снизился на 0,6% с момента закрытия в пятницу, 17 декабря.

Доллар потерял позиции по большинству валют, за исключением иены. Японская валюта была на уровне 114,38 по отношению к американскому доллару и 82,75 по отношению к австралийскому доллару, то есть почти на том же уровне, что и в конце ноября, когда впервые появились новости о штамме Omicron.

Австралийский валютный курс был на уровне 0,7236 доллара, сразу после пятинедельного пика в 0,7252 доллара, достигнутого ночью, а фунт, который в четверг, 23 декабря, достиг месячного максимума в 1,3437 доллара, был на уровне 1,341 доллара, что на 1,4% больше за неделю.

"Осторожный оптимизм относительно того, что Omicron менее серьезный, чем Delta, поддерживает рисковые активы", – заявили FX аналитики CBA в своей ежедневной записке.

Согласно той же тенденции, биткойн вырос на 4,5% в четверг, что стало наилучшим показателем почти за две недели.

Модели торговли крупнейшей в мире криптовалютой постепенно становятся все более согласованными с рисками на традиционных рынках с ростом влияния институциональных инвесторов.

Цены на нефть упали в пятницу, 24 декабря, в результате небольшой праздничной торговли, прервавшей трехдневный рост. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,47% до $76,49 за баррель. Рынки США закрыты.

Слабый доллар помог выявить рост золота на 0,6% в день и на 1,15% в неделю.

Как сообщали ранее "Комментарии", в проект госбюджета США на 2022 год заложили 756 миллионов долларов для Украины.

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