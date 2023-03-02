Доллар в обменниках продолжает падать: в чем причина

Почему доллар в обменниках продолжает падать, рассказал банкир Герман Марченко, пишут "Комментарии". Сейчас доллар в обменниках покупают за 38,5 грн, а продают – по 39,2 грн.



Эксперт назвал причину снижения курса доллара

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"Все на самом деле просто – на валютном рынке сейчас слишком много доллара. Предложение на 5 – 7% превышает спрос. И тому есть несколько причин", – говорит Марченко.

В первую очередь – заметная активность валютных депозитов. Часть граждан, обычно держащих деньги в долларах дома, несколько успокоились и ушли с наличного рынка на гарантирование банковские 3-месячные депозиты в долларах, доверяя официальному курсу.

"А еще, весомым фактором является оживление серьёзное потребительского спроса. Украинцы стали свободнее тратить накопления в магазинах, приобретать то, что раньше откладывали в пользу сбережений", — отметил банкир.

Кроме того — финансовая помощь от западных партнеров. Украине пообещали немало денег от Всемирного банка и США, которые вот-вот "зайдут".

"Еще вероятной причиной продолжения снижения курса наличного доллара является активность аграриев, – говорит Герман Марченко. – Приближение посевного сезона, из-за которого аграрии начали продавать валюту".

На портале "Комментарии" говорилось, что в Нацбанке прогнозируют, что экономика в этом году вырастет лишь маржинально – на 0,3%, а в последующие годы вернется к устойчивому восстановлению.

Как ранее писали "Комментарии", надеяться на возвращение курса гривны к довоенному уровню бесполезно, однако переживать по поводу ее "крутого пике" тоже не стоит.

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