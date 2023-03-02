Доллар в обменниках продолжает падать: в чем причина

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Моесеенко Валентина
Почему доллар в обменниках продолжает падать, рассказал банкир Герман Марченко, пишут "Комментарии". Сейчас доллар в обменниках покупают за 38,5 грн, а продают – по 39,2 грн.
Эксперт назвал причину снижения курса доллара
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В первую очередь – заметная активность валютных депозитов. Часть граждан, обычно держащих деньги в долларах дома, несколько успокоились и ушли с наличного рынка на гарантирование банковские 3-месячные депозиты в долларах, доверяя официальному курсу.
Кроме того — финансовая помощь от западных партнеров. Украине пообещали немало денег от Всемирного банка и США, которые вот-вот "зайдут".
На портале "Комментарии" говорилось, что в Нацбанке прогнозируют, что экономика в этом году вырастет лишь маржинально – на 0,3%, а в последующие годы вернется к устойчивому восстановлению.
Как ранее писали "Комментарии", надеяться на возвращение курса гривны к довоенному уровню бесполезно, однако переживать по поводу ее "крутого пике" тоже не стоит.
Читайте на портале "Комментарии" — стоит ли отпустить официальный курс в свободное плавание: мнения экспертов.
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