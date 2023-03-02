logo

BTC/USD

23481.21

ETH/USD

1648.58

LTC/USD

95.03

USD/UAH

38.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Доллар в обменниках продолжает падать: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Доллар в обменниках продолжает падать: в чем причина

Определенную роль в понижении курса доллара сыграло несколько факторов

сегодня, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Почему доллар в обменниках продолжает падать, рассказал банкир Герман Марченко, пишут "Комментарии". Сейчас доллар в обменниках покупают за 38,5 грн, а продают – по 39,2 грн.

Доллар в обменниках продолжает падать: в чем причина

Эксперт назвал причину снижения курса доллара


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Все на самом деле просто – на валютном рынке сейчас слишком много доллара. Предложение на 5 – 7% превышает спрос. И тому есть несколько причин", – говорит Марченко.

В первую очередь – заметная активность валютных депозитов. Часть граждан, обычно держащих деньги в долларах дома, несколько успокоились и ушли с наличного рынка на гарантирование банковские 3-месячные депозиты в долларах, доверяя  официальному курсу.

"А еще, весомым фактором является оживление серьёзное потребительского спроса. Украинцы стали свободнее тратить накопления в магазинах, приобретать то, что раньше откладывали в пользу сбережений", — отметил банкир.

Кроме того — финансовая помощь от западных партнеров. Украине пообещали немало денег от Всемирного банка и США, которые вот-вот "зайдут".

"Еще вероятной причиной продолжения снижения курса наличного доллара является активность аграриев, – говорит Герман Марченко. – Приближение посевного сезона, из-за которого аграрии начали продавать валюту".

На портале "Комментарии" говорилось, что в Нацбанке прогнозируют, что экономика в этом году вырастет лишь маржинально – на 0,3%, а в последующие годы вернется к устойчивому восстановлению.

Как ранее писали "Комментарии", надеяться на возвращение курса гривны к довоенному уровню бесполезно, однако переживать по поводу ее "крутого пике" тоже не стоит.

Читайте на портале "Комментарии" — стоит ли отпустить официальный курс в свободное плавание: мнения экспертов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!