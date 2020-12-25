Доля доллара США в мировых резервах снизилась в третьем квартале, – данные МВФ

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Татьяна Веремеева
Доля доллара США в валютных резервах в мире упала до 60,4% в третьем квартале
с 61,2% во втором. Об этом свидетельствуют данные МВФ, передает Reuters.
В то же время доллар все еще остается самой крупной валютой, которая
является основной для большинства центробанков.
Годом ранее доля доллара составляла 61,5% от общего объема резервов. Его
доля снижается уже два квартала подряд.
Глобальные резервы – это активы центральных банков, хранящиеся в различных
валютах и используемые главным образом для обеспечения их обязательств.
Центральные банки иногда используют резервы для поддержки своих соответствующих
валют.
Данные МВФ также показали, что мировые резервы выросли до рекордных 12,254
трлн долл. в третьем квартале, с 12,012 трлн долл. во втором квартале.
Резервы, хранящиеся в долларах США, составили 6,937 трлн долл., или 60,4%
от выделенных резервов в третьем квартале. Во втором квартале долларовые
резервы составляли 6,899 трлн долл., или 61,2%.
Некоторые аналитики задаются вопросом, Может ли доллар отказаться от своего
доминирующего положения в качестве резервной валюты, учитывая ослабление
геополитической мощи Соединенных Штатов, огромное долговое бремя и появление
альтернативных валют.
Главный экономист и стратег Rosenberg Research Дэвид Розенберг считает, что
доллар однажды потеряет свой статус, как
это было со всеми мировыми резервными валютами до него, но шансы на то, что это
произойдет в нашей жизни, чрезвычайно низки.
До сих пор в этом году доллар упал на 6,4%, что является худшим годовым
показателем с 2017 года.
Розенберг считает, что доллар в настоящее время находится на циклическом
медвежьем рынке, а не на грани обвала.
Доля евро в мировых резервах оставалась стабильной на уровне 20,5% в
третьем квартале по сравнению с 20,1% во втором, свидетельствуют данные МВФ. На
пике своего развития в 2009 году доля евро в мировых резервах составляла 28%.
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