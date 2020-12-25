Доля доллара США в мировых резервах снизилась в третьем квартале, – данные МВФ

Доля доллара США в валютных резервах в мире упала до 60,4% в третьем квартале с 61,2% во втором. Об этом свидетельствуют данные МВФ, передает Reuters.



В то же время доллар все еще остается самой крупной валютой, которая является основной для большинства центробанков.

Годом ранее доля доллара составляла 61,5% от общего объема резервов. Его доля снижается уже два квартала подряд.

Глобальные резервы – это активы центральных банков, хранящиеся в различных валютах и используемые главным образом для обеспечения их обязательств. Центральные банки иногда используют резервы для поддержки своих соответствующих валют.

Данные МВФ также показали, что мировые резервы выросли до рекордных 12,254 трлн долл. в третьем квартале, с 12,012 трлн долл. во втором квартале.

Резервы, хранящиеся в долларах США, составили 6,937 трлн долл., или 60,4% от выделенных резервов в третьем квартале. Во втором квартале долларовые резервы составляли 6,899 трлн долл., или 61,2%.

Некоторые аналитики задаются вопросом, Может ли доллар отказаться от своего доминирующего положения в качестве резервной валюты, учитывая ослабление геополитической мощи Соединенных Штатов, огромное долговое бремя и появление альтернативных валют.

Главный экономист и стратег Rosenberg Research Дэвид Розенберг считает, что доллар однажды потеряет свой статус, как это было со всеми мировыми резервными валютами до него, но шансы на то, что это произойдет в нашей жизни, чрезвычайно низки.

До сих пор в этом году доллар упал на 6,4%, что является худшим годовым показателем с 2017 года.

Розенберг считает, что доллар в настоящее время находится на циклическом медвежьем рынке, а не на грани обвала.

Доля евро в мировых резервах оставалась стабильной на уровне 20,5% в третьем квартале по сравнению с 20,1% во втором, свидетельствуют данные МВФ. На пике своего развития в 2009 году доля евро в мировых резервах составляла 28%.

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