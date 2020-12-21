Доллар стремительно дорожает: как коронавирус влияет на курс валют

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Татьяна Веремеева
На фоне новостей о новом штамме коронавируса сегодня на мировых рынках
акции резко рухнули, также упали и цены на нефть, а вот курс доллара заметно
вырос. Об этом сообщает Reuters.
Фото: Depositphotos
На Уолл-Стрит базовый фондовый индекс S&P 500 упал на 1,7%, в то время
как общеевропейский индекс STOXX упал на 2,6%. В обоих регионах резко упали
акции компаний, занимающихся туризмом и отдыхом, которые, как ожидалось, должны
были стать одними из крупнейших бенефициаров возобновления экономического
роста.
Индекс акций MSCI по всему миру снизился на 1,55%.
Новый штамм коронавируса, который, как говорят, на 70% активнее передается,
чем оригинальный, загнал около 16 миллионов британцев под более жесткие
ограничения и побудил несколько стран закрыть свои границы с Великобританией.
Эти события затмили новость о том, что Конгресс США согласовал дополнительные
финансовые стимулы на сумму 900 миллиардов долларов.
Опасения по поводу нового напряжения из-за пандемии стали стимулом для
роста доллара подняли доллар, который на прошлой неделе упал до двух с
половиной летних минимумов. Год назад индекс доллара был выше на 0,11%.
С другой стороны, опасения по поводу вируса, а также отсутствие торговой
сделки после Brexit в преддверии крайнего срока – 31 декабря – сильно давили на
фунт. В прошлом году он был ниже на 1,53% и составил 1,3321 долл. за фунт.
Курс евро также упал на 0,37% – до 1,221 доллара.
Между тем, сырьевые товары, которые, как ожидалось, выиграют от роста в
следующем году, упали в понедельник.
И Brent, и американская нефть WTI упали более чем на 3%, в то время как медь упала с
отметки 8 тыс. долл. за тонну, которую она недавно масштабировала впервые с
2013 года.
Тем не менее, Эмиль ван ден Хейлигенберг, руководитель отдела распределения
активов в Legal & General Investment Management, предсказал, что ожидаемое
развертывание вакцины ограничит широкое падение рынка.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 258,97 пункта,
или 0,86%, до 29 920,08, индекс S&P 500 потерял 57,89 пункта, или 1,56%, до
3 651,52, а индекс Nasdaq Composite упал на 193,35 пункта, или 1,52%, до 12
562,29.
Волатильность американских акций подскочила, когда индексы упали. Индекс
волатильности Cboe, известный как "индикатор страха Уолл-Стрит", достиг самого
высокого уровня с начала ноября.
Выросли также активы-убежища, такие как государственные облигации Германии
и США. Эталонные 10-летние казначейские облигации США в последний раз выросли в
цене на 5/32% до доходности 0,933% с 0,948% поздно вечером в пятницу.
Золото, которое обычно поднимается во время беспорядков, немного выросло
после падения на 1,3% ранее в ходе сессии.
Напомним, курс доллара США резко снизился из-за опасений по поводу отложенного фискального стимулирования США на фоне всплеска случаев COVID-19 и растущей вероятности того, что Великобритания выйдет из Европейского Союза без сделки, которая ослабила желание рисковать.
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