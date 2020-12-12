Курс доллара резко снизился: названы причины

Курс доллара США резко снизился в пятницу из-за опасений по поводу отложенного фискального стимулирования США на фоне всплеска случаев COVID-19 и растущей вероятности того, что Великобритания выйдет из Европейского Союза без сделки, которая ослабила желание рисковать. Об этом сообщает Reuters.



В одночасье надежды на глобальный экономический подъем и ослабление пандемии в 2021 году привели к тому, что инвесторы стали делать ставки на более рискованные валюты, связанные с ростом цен на сырьевые товары, такие как австралийский и канадский доллары, которые достигли более чем двухлетних максимумов.

Но настроения ухудшились, когда инвесторы снова обратили внимание на перспективу дальнейшего закрытия бизнеса, чтобы остановить распространение COVID-19 и продолжающуюся волатильность от Brexit.

Переговоры по федеральному пакету помощи COVID-19 не были плодотворными, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг подняла вопрос о возможности затягивания переговоров до Рождества.

Данные в пятницу показали, что цены производителей США практически не выросли в ноябре, поддерживая мнение о том, что инфляция останется мягкой в ближайшей перспективе, поскольку пандемия сдерживает рынок труда и спрос на услуги.

Индекс доллара по отношению к корзине основных валют в последний раз вырос на 0,2% до отметки 90,936. Он торгуется чуть выше двух с половиной летнего минимума 90,471, достигнутого в начале декабря.

Фунт стерлингов упал на 0,66% до 1,3211 фунта за доллар, и ставки на дальнейшую волатильность валюты росли, поскольку беспорядочный Брекзит казался более вероятным.

Движения рынка опционов показывают, что трейдеры готовятся к хаосу, с недельной подразумеваемой волатильностью на девятимесячном максимуме, а премия Стерлинга ставит на коллы почти самый высокий уровень с апреля, поскольку инвесторы платят за защиту от снижения.

Евро также отступил по отношению к доллару, потеряв 0,16% – до 1,2122 доллара за евро после роста в четверг, когда Европейский Центральный банк объявил о новом раунде стимулирования в соответствии с ожиданиями рынка. Лидеры ЕС также достигли компромисса по пакету помощи в борьбе с пандемией.

Напомним, "Комментарии" ранее писали, какой курс валют ждать украинцам "под елочку".

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