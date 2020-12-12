Курс доллара резко снизился: названы причины

Язык
Coinspot 12.12.2020
BTC/USD
18056.49
ETH/USD
546.33
LTC/USD
72.10
НБУ 12.12.2020
USD/UAH
28.33
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Курс доллара США резко снизился в пятницу из-за опасений по поводу
отложенного фискального стимулирования США на фоне всплеска случаев COVID-19 и
растущей вероятности того, что Великобритания выйдет из Европейского Союза без
сделки, которая ослабила желание рисковать. Об этом сообщает Reuters.
В одночасье надежды на глобальный экономический подъем и ослабление
пандемии в 2021 году привели к тому, что инвесторы стали делать ставки на более
рискованные валюты, связанные с ростом цен на сырьевые товары, такие как
австралийский и канадский доллары, которые достигли более чем двухлетних
максимумов.
Но настроения ухудшились, когда инвесторы снова обратили
внимание на перспективу дальнейшего закрытия бизнеса, чтобы остановить
распространение COVID-19 и продолжающуюся волатильность от Brexit.
Переговоры по федеральному пакету помощи COVID-19 не были
плодотворными, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в четверг подняла
вопрос о возможности затягивания переговоров до Рождества.
Данные в пятницу показали, что цены производителей США
практически не выросли в ноябре, поддерживая мнение о том, что инфляция
останется мягкой в ближайшей перспективе, поскольку пандемия сдерживает рынок
труда и спрос на услуги.
Индекс доллара по отношению к корзине основных валют в
последний раз вырос на 0,2% до отметки 90,936. Он торгуется чуть выше двух с
половиной летнего минимума 90,471, достигнутого в начале декабря.
Фунт стерлингов упал на 0,66% до 1,3211 фунта за доллар,
и ставки на дальнейшую волатильность валюты росли, поскольку беспорядочный
Брекзит казался более вероятным.
Движения рынка опционов показывают, что трейдеры
готовятся к хаосу, с недельной подразумеваемой волатильностью на девятимесячном
максимуме, а премия Стерлинга ставит на коллы почти самый высокий уровень с
апреля, поскольку инвесторы платят за защиту от снижения.
Евро также отступил по отношению к доллару, потеряв 0,16%
– до 1,2122 доллара за евро после роста в четверг, когда Европейский
Центральный банк объявил о новом раунде стимулирования в соответствии с
ожиданиями рынка. Лидеры ЕС также достигли компромисса по пакету помощи в
борьбе с пандемией.
Напомним, "Комментарии" ранее писали, какой курс
валют ждать украинцам "под елочку".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости