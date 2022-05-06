Донорская помощь на восстановление Украины: как воспользоваться ей максимально эффективно

На донорской конференции в Варшаве собрано 6,5 миллиарда долларов для Украины. Об этом во время своего ночного обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. А премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал в Варшаве международным партнерам и донорам платформу United24, инициированную Зеленским, которая станет частью Фонда восстановления нашей страны (рассчитывается, что тот будет пополняться из пяти источников). Эксперты специально для издания "Комментарии" рассказали, как сделать максимальным эффект от подобных конференций и инициатив.



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Украина должна разработать собственную стратегию развития



Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило подчеркивает, что пока речь идет, по сути, о средствах, необходимых для срочного оперативного восстановления нашей страны.



"Стоимость общей программы восстановления Украины, с чем обещали помочь наши партнеры, составляет, по разным оценкам, 500-600 млрд долларов. Такая программа, которую привыкли называть "планом Маршалла для Украины", будет разрабатываться и во многом направляться международными партнерами (возможно, определенным консорциумом доноров). Однако наша задача – не механистически отстроить разрушенные материальные объекты, а восстановить способность страны обеспечивать надлежащее качество жизни (работу, условия проживания, социальные сервисы и т.д.) ее гражданам на основе конкурентоспособной современной экономики. Тем более – в контексте перспектив будущего членства в ЕС", – поясняет эксперт.

Такая задача, акцентирует он, не решается в режиме внешнего управления. По словам Ярослава Жалило, домашнее задание для Украины – разработать собственную стратегию, которая будет:

– отражать перспективные национальные интересы,

– направлена на реформы, построение дееспособной социально-экономической системы,

– обеспечит максимально эффективную реализацию национальных ресурсов.



"Опираясь на базис восстановления, которое будет обеспечиваться донорами, реализация такой стратегии обеспечит максимально возможный мультиплицирующий эффект от донорских средств. То есть, они будут эффективны не только в восстановлении разрушений, но и в построении новой дееспособной Украины как европейского государства. Это – общий интерес. И именно наличие такой национальной стратегии, синхронизированной и взаимосогласованной с планом международной помощи, является главным средством максимизации и эффекта от поддержки доноров", – поясняет Ярослав Жалило.

Он акцентирует, что в настоящее время правительством Украины анонсирована разработка "параметрического" плана восстановления – определяющего параметры последнего.



"Это – важный документ. Однако подчеркиваю, что нужна именно стратегия — как комплексный, методологический документ, который станет основой национального, секторальных и региональных планов", – резюмирует Ярослав Жалило.

Нужно продолжать поддерживать градус вовлеченности всего человечества в нашу с ними общую проблему

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что на данном этапе имиджевая роль подобных мероприятий даже важнее, чем финансовый эффект.



"Война входит в затяжную стадию, и мы рискуем потерять фокус внимания, которое пока еще приковано к нам во всем мире. Вовлеченность, сопереживание, участие мирового сообщества до сих поддерживалось интенсивностью шокирующих для всех событий, связанных с началом военной агрессии против Украины. Но темпы ее спадают, боевые действия локализируются, переходят в режим позиционного противостояния. И в таком виде война может длиться очень и очень долго. Даже внутри страны через короткое время будет складываться впечатление, что война где-то далеко, не всех касается, и жизнь налаживается. А что тогда говорить об остальных? Но война не далеко, она в центре Европы и она касается всех, кто считает себя частью цивилизованного мира", – подчеркивает Александр Гаврутенко.

По его словам, в финансовом же плане и потребности Украины, и возможности международного сообщества многократно превышают те суммы, которые сейчас удается собирать в виде помощи.



"При этом важно понимать, что Западная цивилизация перестанет существовать, если Украина проиграет в этой войне. Все деньги и блага, которые были заработаны и созданы в старых условиях, не будут стоить ничего, если здесь станут возможны безнаказанные военные завоевание территорий, уничтожение инфраструктуры, разрушение городов, лишение имущества и жизни миллионов людей. Нужно доносить эту мысль, продолжать поддерживать градус вовлеченности всего человечества в нашу с ними общую проблему, – уверен эксперт. – Это будет приближать нашу победу, а также создавать предпосылки, аккумулировать ресурсы для последующего восстановления и стремительного развития Украины как цивилизованной демократической европейской страны".

Как сообщал портал "Комментарии", что значит для Украины глобальная инициатива United24, и в чем сильные и слабые стороны.



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