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"Доступные кредиты": на что и в какие отрасли бизнес берет ссуды

За прошедшую неделю 327 предпринимателей получили льготные ссуды по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на более миллиард гривен.

сегодня, 15:36
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Автор:

Давиденко Евгения

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то есть с февраля 2020 года, банки выдали предпринимателям 52,18 тысячи кредитов на почти 162 млрд грн.

"Доступные кредиты": на что и в какие отрасли бизнес берет ссуды

Фото: https://pixabay.com/


Львиная доля денег была использована бизнесом на антикризисные меры – 61,5 млрд гривен, а также на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,6 млрд гривен. Вместе с тем, на антивоенные цели было выдано 34 млрд гривен, а на инвестиционные цели только 10,9 млрд гривен.


В целом наиболее активными участниками программы являются аграрии. Бизнес, занимающийся сельским хозяйством, получил 25,7 млрд гривен льготных кредитов в поддержку своей деятельности. В то же время торговые компании получили 1,2 млрд гривен для пополнения оборотных средств.


Итак, чаще всего ссуды по программе берут предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства (53%);

  • торговли и производства (24%);

  • промышленной переработки (14 %).


В региональном разрезе самые большие суммы получили предприниматели Львовской (8%), Харьковской (6%), Днепропетровской (7%), Одесской (7%), Киевской (6%), Винницкой (6%) области и столицы (10%).


Как известно, на сегодняшний день к участию в правительственной программе присоединились 44 банка. Лидером по количеству выданных кредитов являются Приватбанк (21,7 тысяча), Ощадбанк (7,7 тысяч) и Райффайзен Банк Аваль (5 тысяч).


Правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн. под 0% на период действия военного времени и плюс один месяц после его отмены. Для розничных торговых сетей программа предусматривает возможность привлечения заемных средств в размере до 1 млрд гривен под 5% годовых, что позволяет им вовремя рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.


Также недавно правительство расширило программу доступных кредитов на предприятия, разрушенные в результате боевых действий. Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% на срок до пяти лет на сумму до 60 млн гривен.

Ранее мы писали , что Международная финансовая корпорация выделила $2 млрд на украинский бизнес.




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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=be56bb50-70e0-45a7-99a6-23d9aae4a737&title=DostupnikKrediti
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