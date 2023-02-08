«Друзья путина»: Венгрия будет более тщательно проверять качество украинского зерна

Об этом пишет Лига. Бизнес”, информируют “Комментарии”.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан





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Как уверяют в венгерском аграрном ведомстве, нововведение призвано помочь местным фермерам, которые могут пострадать от увеличения поставок более дешевого украинского зерна.





По словам министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя,

культуры, выращиваемые в "намного менее суровых условиях производства, снижают цены, создавая значительные конкурентные преимущества". Брюссель не помогает венгерским фермерам, возмущается он.





Таким образом, теперь к зерну из Украины Будапешт будет применять те же требования к качеству, что и для зерна, выращенного в Евросоюзе. Кроме того, венгерский бизнес, который будет покупать зерно украинских аграриев, не прошедшее соответствующей проверки качества, ждет ответственность.





Вместе с тем, топ-чиновник Венгрии заверил, что Будапешт не будет применять новые правила относительно украинского зерна, которое доставляется транзитом в страны Африки и Азии.





Впрочем, такая позиция относительно Украины характерна всему правительству Венгрии. Мы ранее писали, что во время праздничного ужина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна на западе граничит с немецкоязычными, а на востоке – с россиянами. Несмотря на то, что на востоке Венгрии есть граница с Украиной.





Также известно, что в январе, в рамках "зерновой инициативы", Украина смогла отправить 75% декабрьского объема. Причина – простои наших судов в Босфоре. Российская сторона под надуманными предлогами блокирует инспекцию. По состоянию на 4 февраля 120 судов с украинским зерном ожидали проверку в водах Турции.

Источник: https://biz.liga.net/ua/ekonomika/prodovolstvie/novosti/vengriya-vvodit-strogiy-kontrol-kachestva-dlya-ukrainskogo-zerna