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ДТЭК должен уплатить часть своего полумиллиардного долга Нафтогазу

Суд не признал аргументы ДТЭК и принял сторону Нафтогаза

сегодня, 12:34
Автор:

Елена Бурдейная
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"Нафтогаз" выиграл суд, в котором компания "ДТЭК Схидэнерго" должна оплатить значительные средства за покупку газа в 2019 году. Об этом сообщает издание Finbalance.

ДТЭК должен уплатить часть своего полумиллиардного долга Нафтогазу

Суд принял решение в пользу национальной компании – иллюстративное фото из сети

Еще в начале ноября хозяйственный суд Донецкой области принял решение в пользу национальной компании "Нафтогаз". Согласно этому решению одна из компаний Рената Ахметова – "ДТЭК Схидэнерго" – должна уплатить 148,75 млн дол.

Суд рассматривал обращение "ДТЭК Схидэнерго", в котором компания писала, что газ она покупала "вынужденно". В 2019 г. страна-агрессор прекратила поставку угля, благодаря которому работала Луганская ТЭС.

"Нафтогаз" отрицал безвыходность ситуации, о которой говорили их оппоненты. ДТЭК мог свободно покупать газ у любого поставщика, поэтому никакого "принуждения" не было, а был свободный выбор, за который нужно заплатить.

Луганская ТЭС расположена в г. Счастье и поставляет тепло и электроэнергию населению и предприятиям, в частности, шахтам. В настоящее время у нее работает один блок мощностью 157 МВт.

В конце лета 2020 г. был проект постановления, согласно которому Луганской ТЭС предлагали ввести льготный тариф на газ. Но решение так и не было принято. В итоге, как пишет издание, по состоянию на весну 2021 г. "ДТЭК Схидэнерго" имеет задолженность перед "Нафтогазом" в размере 706,8 млн грн.

Издание "Комментарии" напоминает, что ДТЭК принадлежат большинство тепловых электростанций Украины. А дефицит угля, согласно данным Минэнерго, есть на всех – и частных, и государственных – ТЭС.

Ожидается поставка топлива морем. Первый корабль уже пришвартовался, но, как писали "Комментарии", хотя его груз и назначен государственным ТЭС, договорился об этом ДТЭК Рината Ахметова.

Больше о количестве угля, на который может рассчитывать Украина в ближайшем отопительном сезоне можно прочитать по ссылке .


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Источник: https://finbalance.com.ua/news/naftohaz-vidsudiv-u-dtek-skhidenerho-149-mln-hrn
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