В воскресенье в Кривом Роге произошла серьезная авария на коксохимическом заводе, причиной которой стало внезапное обесточивание. Это привело к возгоранию оборудования и большому выбросу вредных газов в воздух.

ДТЭК отрицает свою причастность к аварии в Кривом Роге

По словам Елены Криворучкиной, заместителя председателя Комитета по экологии Верховной Рады, отключение производственных мощностей от ДТЭК привело к перегреву коксового цеха №1, что и повлекло за собой пожар. Заводские работники, пытаясь предотвратить большие последствия, были вынуждены осуществить неконтролируемый выброс коксового газа в атмосферу.

Хотя к утру пожар удалось ликвидировать, а уровень вредных веществ в воздухе стабилизировался, инцидент вызвал озабоченность экологической ситуацией в городе. Елена Криворучкина отметила необходимость дополнительной проверки министерством защиты окружающей среды, поскольку есть вопрос о причинах аварии и действий Минсреды, ранее выдававшей лицензию на выбросы для завода.

В свою очередь, "ДТЭК Днепровские электросети" официально отклонила любые обвинения в своей причастности к обесточиванию. Компания отметила, что Криворожский коксохимический завод импортирует электроэнергию для собственных нужд, поэтому согласно решению Кабинета министров к нему не применяются графики стабилизационных отключений. ДТЭК утверждает, что причиной обесточивания стало износ противоаварийной автоматики на оборудовании НЭК "Укрэнерго".

"В субботу, 22 июня, сработала противоаварийная автоматика на оборудовании НЭК "Укрэнерго". Отключение продолжалось с 5:50 до 6:11 утра", — отметили в пресс-службе компании.