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Черновалова Кристина
В воскресенье в Кривом Роге произошла серьезная авария на коксохимическом заводе, причиной которой стало внезапное обесточивание. Это привело к возгоранию оборудования и большому выбросу вредных газов в воздух.
ДТЭК отрицает свою причастность к аварии в Кривом Роге
По словам Елены Криворучкиной, заместителя председателя Комитета по экологии Верховной Рады, отключение производственных мощностей от ДТЭК привело к перегреву коксового цеха №1, что и повлекло за собой пожар. Заводские работники, пытаясь предотвратить большие последствия, были вынуждены осуществить неконтролируемый выброс коксового газа в атмосферу.
Хотя к утру пожар удалось ликвидировать, а уровень вредных веществ в воздухе стабилизировался, инцидент вызвал озабоченность экологической ситуацией в городе. Елена Криворучкина отметила необходимость дополнительной проверки министерством защиты окружающей среды, поскольку есть вопрос о причинах аварии и действий Минсреды, ранее выдававшей лицензию на выбросы для завода.
В свою очередь, "ДТЭК Днепровские электросети" официально отклонила любые обвинения в своей причастности к обесточиванию. Компания отметила, что Криворожский коксохимический завод импортирует электроэнергию для собственных нужд, поэтому согласно решению Кабинета министров к нему не применяются графики стабилизационных отключений. ДТЭК утверждает, что причиной обесточивания стало износ противоаварийной автоматики на оборудовании НЭК "Укрэнерго".
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