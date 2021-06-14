ДТП с "Интерсити": члены ВСК проверили "Приднепровскую железную дорогу"

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Наталья Некрасова
В Запорожье состоялось выездное заседание членов парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) по "Укрзализныце", во время которого нардепы проверили "Приднепровскую железную дорогу". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
Члены ВСК на "Приднепровской железной дороге". Фото: sluga-narodu.com
"Приднепровская железная дорога" ответственна за ситуацию с аварией, которая произошла в марте 2021 года, когда поезд "Интерсити" сошел с рельсов", — отметила руководитель ВСК Юлия Гришина.
Народный депутат от "Слуги народа" также назвала ситуацию с расследованием этого инцидента "абсурдной".
Теперь железнодорожнику грозит уголовное наказание, но Гришина обещает разобраться в ситуации с аварией "Интерсити".
Ранее Гришина рассказала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является главным органом, в подследственность которого подпадает "Укрзализныця", но в ведомстве много проблем, мешающих расследованию.
После заседания ВСК в конце мая она заявила, что деятельность НАБУ в расследовании коррупции в "Укрзализныце" признали нерезультативной, а работу по борьбе с преступностью — организованной неправильно.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина также анонсировала рассмотрение в парламенте законопроекта № 3952 о рассекречивании зарплат на государственных предприятиях и передала "привет" "Укрзализныце".
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