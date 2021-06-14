logo
Русский Українська

BTC/USD

40618.49

ETH/USD

2556.27

LTC/USD

172.53

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика ДТП с "Интерсити": члены ВСК проверили "Приднепровскую железную дорогу"
commentss НОВОСТИ Все новости

ДТП с "Интерсити": члены ВСК проверили "Приднепровскую железную дорогу"

Этот филиал "Укрзализныци" ответственен за аварию со схождением с рельс поезда "Интерсити" в марте 2021 года

сегодня, 15:05
Автор:

Наталья Некрасова

В Запорожье состоялось выездное заседание членов парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) по "Укрзализныце", во время которого нардепы проверили "Приднепровскую железную дорогу". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

ДТП с "Интерсити": члены ВСК проверили "Приднепровскую железную дорогу"

Члены ВСК на "Приднепровской железной дороге". Фото: sluga-narodu.com

"Приднепровская железная дорога" ответственна за ситуацию с аварией, которая произошла в марте 2021 года, когда поезд "Интерсити" сошел с рельсов", — отметила руководитель ВСК Юлия Гришина.

Народный депутат от "Слуги народа" также назвала ситуацию с расследованием этого инцидента "абсурдной".

"Руководитель "Приднепровской железной дороги" Александр Заруба после инцидента ушел на повышение в Киев и занял руководящую должность в "Укрзализныце", а виновным сделали обычного железнодорожника с 29-летним стажем и перебитыми руками", — пояснила парламентарий.

Теперь железнодорожнику грозит уголовное наказание, но Гришина обещает разобраться в ситуации с аварией "Интерсити".

"Скажу точно: мы это так не оставим!" — заявила руководитель ВСК.

Ранее Гришина рассказала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является главным органом, в подследственность которого подпадает "Укрзализныця", но в ведомстве много проблем, мешающих расследованию.

После заседания ВСК в конце мая она заявила, что деятельность НАБУ в расследовании коррупции в "Укрзализныце" признали нерезультативной, а работу по борьбе с преступностью — организованной неправильно.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина также анонсировала рассмотрение в парламенте законопроекта № 3952 о рассекречивании зарплат на государственных предприятиях и передала "привет" "Укрзализныце".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sluga-narodu.com/chleny-tsk-pereviryly-zaporizku-filiiu-ukrzaliznytsi-vidpovidalnu-za-avariiu-potiahu-intersiti/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=14.06gryshyna
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ