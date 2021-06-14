ДТП с "Интерсити": члены ВСК проверили "Приднепровскую железную дорогу"

В Запорожье состоялось выездное заседание членов парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) по "Укрзализныце", во время которого нардепы проверили "Приднепровскую железную дорогу". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".



Члены ВСК на "Приднепровской железной дороге". Фото: sluga-narodu.com

"Приднепровская железная дорога" ответственна за ситуацию с аварией, которая произошла в марте 2021 года, когда поезд "Интерсити" сошел с рельсов", — отметила руководитель ВСК Юлия Гришина.

Народный депутат от "Слуги народа" также назвала ситуацию с расследованием этого инцидента "абсурдной".

"Руководитель "Приднепровской железной дороги" Александр Заруба после инцидента ушел на повышение в Киев и занял руководящую должность в "Укрзализныце", а виновным сделали обычного железнодорожника с 29-летним стажем и перебитыми руками", — пояснила парламентарий.

Теперь железнодорожнику грозит уголовное наказание, но Гришина обещает разобраться в ситуации с аварией "Интерсити".

"Скажу точно: мы это так не оставим!" — заявила руководитель ВСК.

Ранее Гришина рассказала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является главным органом, в подследственность которого подпадает "Укрзализныця", но в ведомстве много проблем, мешающих расследованию.

После заседания ВСК в конце мая она заявила, что деятельность НАБУ в расследовании коррупции в "Укрзализныце" признали нерезультативной, а работу по борьбе с преступностью — организованной неправильно.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина также анонсировала рассмотрение в парламенте законопроекта № 3952 о рассекречивании зарплат на государственных предприятиях и передала "привет" "Укрзализныце".

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