Что мешает НАБУ расследовать коррупцию в "Укрзализныце", рассказали в ВСК

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Наталья Некрасова
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является главным органом, в подследственность которого подпадает "Укрзализныця", однако в ведомстве много проблем, которые мешают расследованию. Об этом после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады рассказала глава ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.
НАБУ. Фото: 5.ua
Деятельность НАБУ в расследовании коррупции в "Укрзализныце" нардепы признали нерезультативной, отметила народный депутат.
По ее словам, работа НАБУ в борьбе с преступностью признана организованной неправильно.
Во время закрытого заседания народные депутаты в составе ВСК заслушали отчет правоохранителей по расследованию банкротства "Укрзализныци" и повторно обратились в Офис генерального прокурора с требованием созвать координационное совещание по этому вопросу. На совещание должны быть приглашены члены ВСК, подчеркнула Гришина. Она также отметила, что многие преступления НАБУ не регистрирует.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о многомиллионных кредитах "Укрзализныци". Глава государства требует расследовать коррупционные схемы и привлечения к уголовной ответственности всех причастных к хищению средств госпредприятия.
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