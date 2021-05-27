logo
Русский Українська

BTC/USD

38698.87

ETH/USD

2758.81

LTC/USD

196.50

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Что мешает НАБУ расследовать коррупцию в "Укрзализныце", рассказали в ВСК
commentss НОВОСТИ Все новости

Что мешает НАБУ расследовать коррупцию в "Укрзализныце", рассказали в ВСК

Члены Временной следственной комиссии требуют от правоохранительных органов активизировать расследование преступлений в "УЗ"

сегодня, 22:26
Автор:

Наталья Некрасова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является главным органом, в подследственность которого подпадает "Укрзализныця", однако в ведомстве много проблем, которые мешают расследованию. Об этом после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады рассказала глава ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

Что мешает НАБУ расследовать коррупцию в "Укрзализныце", рассказали в ВСК

НАБУ. Фото: 5.ua

Деятельность НАБУ в расследовании коррупции в "Укрзализныце" нардепы признали нерезультативной, отметила народный депутат.

"У них есть только семь детективов, работающих по "УЗ". Количество преступлений — огромное. Они еще загружены другими производствами, поэтому на сегодня они физически не имеют возможности полноценно вести расследование. Это проблема руководства НАБУ, которое должно бороться за то, чтобы показывать эффективность", — рассказала Гришина.

По ее словам, работа НАБУ в борьбе с преступностью признана организованной неправильно.

"Это нужно менять. Мы будем обращаться к руководителю НАБУ с тем, чтобы он выделил нам группу детективов, которые на время работы Временной следственной комиссии будут лишены необходимости заниматься другими делами и уделят реальное внимание работе расследования преступлений в "Укрзализныце", чтобы мы достигли определенных результатов", — заявила глава ВСК.

Во время закрытого заседания народные депутаты в составе ВСК заслушали отчет правоохранителей по расследованию банкротства "Укрзализныци" и повторно обратились в Офис генерального прокурора с требованием созвать координационное совещание по этому вопросу. На совещание должны быть приглашены члены ВСК, подчеркнула Гришина. Она также отметила, что многие преступления НАБУ не регистрирует.

"Например, то, что сегодня обсуждает вся страна, что все полувагоны отдали в одни руки по заниженным ценам Ахметову, они (НАБУ, — ред.), как единственный правоохранительный орган, не зарегистрировали ни одного производства. Мы говорили о том, что обращался к ним министр, тогда был Омелян, и говорил об определенном перечне преступлений, они не зарегистрировали производств", — сообщила народный депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о многомиллионных кредитах "Укрзализныци". Глава государства требует расследовать коррупционные схемы и привлечения к уголовной ответственности всех причастных к хищению средств госпредприятия.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=561988471874982&ref=notif¬if_id=1622134240952894¬if_t=live_video
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ