Что мешает НАБУ расследовать коррупцию в "Укрзализныце", рассказали в ВСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) является главным органом, в подследственность которого подпадает "Укрзализныця", однако в ведомстве много проблем, которые мешают расследованию. Об этом после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады рассказала глава ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.



НАБУ. Фото: 5.ua

Деятельность НАБУ в расследовании коррупции в "Укрзализныце" нардепы признали нерезультативной, отметила народный депутат.



"У них есть только семь детективов, работающих по "УЗ". Количество преступлений — огромное. Они еще загружены другими производствами, поэтому на сегодня они физически не имеют возможности полноценно вести расследование. Это проблема руководства НАБУ, которое должно бороться за то, чтобы показывать эффективность", — рассказала Гришина.

По ее словам, работа НАБУ в борьбе с преступностью признана организованной неправильно.

"Это нужно менять. Мы будем обращаться к руководителю НАБУ с тем, чтобы он выделил нам группу детективов, которые на время работы Временной следственной комиссии будут лишены необходимости заниматься другими делами и уделят реальное внимание работе расследования преступлений в "Укрзализныце", чтобы мы достигли определенных результатов", — заявила глава ВСК.

Во время закрытого заседания народные депутаты в составе ВСК заслушали отчет правоохранителей по расследованию банкротства "Укрзализныци" и повторно обратились в Офис генерального прокурора с требованием созвать координационное совещание по этому вопросу. На совещание должны быть приглашены члены ВСК, подчеркнула Гришина. Она также отметила, что многие преступления НАБУ не регистрирует.



"Например, то, что сегодня обсуждает вся страна, что все полувагоны отдали в одни руки по заниженным ценам Ахметову, они (НАБУ, — ред.), как единственный правоохранительный орган, не зарегистрировали ни одного производства. Мы говорили о том, что обращался к ним министр, тогда был Омелян, и говорил об определенном перечне преступлений, они не зарегистрировали производств", — сообщила народный депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о многомиллионных кредитах "Укрзализныци". Глава государства требует расследовать коррупционные схемы и привлечения к уголовной ответственности всех причастных к хищению средств госпредприятия.

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