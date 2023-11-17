Дубилет, Гороховский и другие топ-менеджеры ПриватБанка начали выводить активы через Сергея Букреева, — СМИ

В ближайшее время государство может потерять 14,5 гектаров земли на берегу Днепра. Об этом стало известно из расследования УП "Куда исчезает государственная земля: "академики Коломойского" пытаются отхватить 15 тысяч га у Днепра" о том, как окружение Коломойского пытается вывести из государственной собственности 14.5 га земли.

Игорь Коломойский

За этим процессом стоит бывший топ-менеджмент Привата и намерен вывести часть активов банка, а именно – бывшие заместители председателя правления Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский, Владимир Яценко и Людмила Шмальченко.

Агрофирма "Научная" в 1990-х годах была крупным объединенным предприятием, владевшим почти 25 тыс. га пашни, Днепропетровским ликероводочным заводом и Днепродзержинским молокозаводом. В 2002 году местные власти отчуждали часть земель и с тех пор агрофирма распоряжается 14,5 тыс. га земли. Эти участки расположены сразу за чертой города Днепра, в Днепровском районе. Пока сельсоветы в суде пытаются истребовать спорные участки в Госгеокадастре и прекратить право постоянного пользования ГП "Научная" в рамках дела о банкротстве. Если сельсоветы добьются успеха, это позволит "Урожаю победы", который представляет ОО "Инвалидов каритас", претендовать на эти земли. По данным расследования, связанный с общественной организацией "Урожай победы" является ее аграрным предприятием. Директором фирмы "Урожай победы" общественный активист и участник АТО Сергей Букреев. Судя по подписям в сервисе GetContact, Букреев мог быть привлечен к охране ТЦ "Приозерный" в Днепре. Этот ТЦ связывали с бывшими владельцами ПриватБанка и его топ-менеджментом.

Кроме того, Сергей Букреев является основателем и бенефициаром ООО "ЦЕНТР ЭСТЕЙТ". По ряду признаков компания является частью ФПГ "Приват". Компания и связанные с ней компании участвовали в выкупе залогов Приватбанка на редукционах по сильно сниженным ценам – участник редукциона Прозорро, купивших в январе 2022 года незавершенное строительство-залог Приватбанка, снизив цену с 39 миллионов до 2,7. Незавершенное строительство находится на ул. Шевченко 27, 29 и принадлежит ООО Диксон.

ООО Диксон – часть ФПГ "Приват" и фигурант расследования о хищении в ПриватБанке. По этому же адресу зарегистрирована компания "ГОРОД ЭСТЕЙТ" с тем же подписантом: Майна Галина Владимировна, и еще три компании со словом "ИСТЕЙТ" или "СТЕЙТ" в названии.

Справка : ПОГ "УРОЖАЙ ПОБЕДЫ" ОО "ИНВАЛИДОВ "КАРИТАС". Сергей Букреев является уполномоченным представителем организации.

Эта недавно зарегистрированная организация имеет сельскохозяйственные кведы и судится с местным самоуправлением на территории Днепропетровской области за земли Национальной академии аграрных наук. Организация имеет форму "предприятие-объединение граждан" и зарегистрирована 31 мая 2023 года. Основатель – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНВАЛИДОВ "КАРИТАС".

