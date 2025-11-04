Два новых старта: правительство запускает эксперименты для ветеранов и ищущих работу

Рубрики
В Украине стартуют два экспериментальных проекта, направленных на трудоустройство ветеранов, ветеранок и людей, потерявших работу, сообщает Государственная служба занятости.
Новые проекты правительства Украины для ветеранов
Первый проект касается тех, кто лишился работы, но еще не получил статус безработного. Такие люди смогут получить доступ к государственным программам поддержки или профессионального обучения, чтобы вернуться к работе еще до официальной регистрации в статусе безработного.
Как это работает: если в течение 60 дней после увольнения человек не найдет новую работу, Пенсионный фонд передает данные о нем в службу занятости. Далее специалисты связываются с этим человеком, предлагают обучение или новое место работы, и в дальнейшем сопровождают его к трудоустройству.
Второй проект предусматривает сотрудничество между советниками и специалистами по сопровождению ветеранов, что упростит процесс регистрации в службе занятости.
Для работодателей, принимающих на работу ветеранов, компенсацию во время военного положения увеличат вдвое — до 100% расходов на оплату труда, но не более 1,5 минимальных зарплат.
Кроме того, предусмотрено участие в общественно полезных работах без получения статуса безработного с оплатой в размере двух минимальных зарплат.