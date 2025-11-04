Два нові старти: уряд запускає експерименти для ветеранів і тих, хто шукає роботу

В Україні стартують два експериментальні проєкти, спрямовані на працевлаштування ветеранів, ветеранок та людей, які втратили роботу, повідомляє Державна служба зайнятості.

Нові проєкти уряду України для ветеранів

Перший проєкт стосується тих, хто втратив роботу, але ще не отримав статус безробітного. Такі люди зможуть отримати доступ до державних програм підтримки або професійного навчання, щоб повернутися до роботи ще до офіційної реєстрації у статусі безробітного.

Як це працює: якщо протягом 60 днів після звільнення людина не знайде нову роботу, Пенсійний фонд передає дані про неї до служби зайнятості. Далі спеціалісти зв’язуються з цією людиною, пропонують навчання або нове місце роботи, і надалі супроводжують її до працевлаштування.

Другий проєкт передбачає співпрацю між кар’єрними радниками та фахівцями із супроводу ветеранів, що спростить процес реєстрації у службі зайнятості.

Для роботодавців, які беруть на роботу ветеранів, компенсацію під час воєнного стану збільшать удвічі — до 100% витрат на оплату праці, але не більше 1,5 мінімальних зарплат.

Крім того, передбачена участь у суспільно корисних роботах без отримання статусу безробітного — з оплатою у розмірі двох мінімальних зарплат.

