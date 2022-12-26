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Е-акциз и е-аудит: Гетманцев рассказал о циризации Налоговой

В 2023 году парламентарии совместно с Минцифрами планируют полностью перевести налоговую на электронные рельсы.

сегодня, 09:32
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Автор:

Давиденко Евгения

В следующем году власти планируют ввести е-акциз. Он предусматривает использование специальных QR-кодов для товародвижения от производителя к поставщику, а также е-аудит. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на соцсеть главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетьманцева.

Е-акциз и е-аудит: Гетманцев рассказал о циризации Налоговой

Фото: https://pixabay.com/


Он пояснил, что е-аудит означает, что "плательщик, одним щелчком подавая декларацию, может перед представлением проверить ее через ПО налоговой, установить риски и исправить их, а Государственная налоговая служба после этого не может предъявить никаких других рисков". Также, по его словам, будут отменены выездные проверки.


Кроме того, в рамках реформы перевода налоговой на электронные рельсы, введут предзаполнение налоговой декларации за плательщиков физлиц, в том числе ФЛП-ов, налоговой; смарт-фоп – полное администрирование налогов за предпринимателя банком по его желанию; обновленный колл-цент, UX (User Experience – пользовательский опыт) электронного кабинета; интерактивную учебную базу для налогоплательщиков и значительное расширение возможностей синхронизации электронного кабинета (API) налогоплательщика с посторонними сервисами и банками.


Вместе с тем, в 2023 году ожидается введение возмещения НДС в течение недели с момента подачи заявки, а также легализація виртуальных активов/криптовалюты.


Ранее "Комментарии" писали, что Меморандум об экономической и финансовой политике, которую Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 19 декабря 2022 года, предусматривает выполнение Украиной пяти структурных маяков. В частности, отмена моратория на налоговые проверки, а также единого налога в размере 2% и возобновление довоенного режима для таких плательщиков. Кроме того, должен быть разработан законопроект для обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в учреждениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение этих требований.



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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/3992
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