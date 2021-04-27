ЕБА призвала депутатов поддержать законопроект о продлении экспортной пошлины на лом

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Станислав Молчанов
Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает народных депутатов
поддержать принятие в целом законопроекта №5175, предусматривающего продление
действия пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на
5 лет. Об этом говорится в письме ЕБА к председателю Верховной Рады Дмитрию
Разумкову, председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического
развития Дмитрию Наталухе и председателю парламентского комитета по вопросам
финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.
Экспорт лома. Фото из открытых источников
ЕБА отмечает, что Украина получает больше преимуществ от переработки
собственного лома в продукцию с добавленной стоимостью, чем от экспорта сырья. Сообщается,
что наличие доступного сырья на внутреннем рынке будет способствовать
бесперебойному функционированию отечественной металлургической промышленности.
По мнению представителей бизнеса, это позволит сохранить рабочие места в
реальном секторе экономики, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления
в бюджеты всех уровней.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, сохранение пошлины
на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна предусматривает:
- сохранение 21,5 тыс. рабочих мест и создание 3,5 тыс. новых рабочих
мест;
- дальнейшее развитие металлургической и смежных отраслей промышленности,
- дополнительный рост ВВП на 0,03%;
- избежание дефицита металлолома на внутреннем рынке;
- сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2;
- привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль
Украины.
Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект
№5175, продлевающий пошлину на экспорт стального лома еще на 5 лет. Данная
пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского
горно-металлургического комплекса, ее действие заканчивается в сентябре 2021 г.
Законопроект уже одобрили комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины
в Европейский Союз, комитет по экологической политике и природопользованию, а
также комитет по экономическому развитию.
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