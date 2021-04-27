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Главная Новости Бизнес экономика ЕБА призвала депутатов поддержать законопроект о продлении экспортной пошлины на лом
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ЕБА призвала депутатов поддержать законопроект о продлении экспортной пошлины на лом

Европейская бизнес-ассоциация выступила с обращением по поводу законопроекта №5175, касающегося продления пошлины на экспорт лома

27 апреля 2021, 12:23
Автор:

Станислав Молчанов

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призывает народных депутатов поддержать принятие в целом законопроекта №5175, предусматривающего продление действия пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на 5 лет. Об этом говорится в письме ЕБА к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе и председателю парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

ЕБА призвала депутатов поддержать законопроект о продлении экспортной пошлины на лом

Экспорт лома. Фото из открытых источников

"Эксперты ассоциации детально проанализировали проект закона №5175 и выражают свою поддержку инициативе продлении срока действия экспортной пошлины на металлолом. Считаем, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и в целом будет иметь положительный эффект для экономики Украины", — заявили в ассоциации.

ЕБА отмечает, что Украина получает больше преимуществ от переработки собственного лома в продукцию с добавленной стоимостью, чем от экспорта сырья. Сообщается, что наличие доступного сырья на внутреннем рынке будет способствовать бесперебойному функционированию отечественной металлургической промышленности. По мнению представителей бизнеса, это позволит сохранить рабочие места в реальном секторе экономики, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, сохранение пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна предусматривает:

- сохранение 21,5 тыс. рабочих мест и создание 3,5 тыс. новых рабочих мест;

- дальнейшее развитие металлургической и смежных отраслей промышленности,

- дополнительный рост ВВП на 0,03%;

- избежание дефицита металлолома на внутреннем рынке;

- сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2;

- привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль Украины.

Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект №5175, продлевающий пошлину на экспорт стального лома еще на 5 лет. Данная пошлина была введена в сентябре 2016 г. для стабилизации работы украинского горно-металлургического комплекса, ее действие заканчивается в сентябре 2021 г. Законопроект уже одобрили комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, комитет по экологической политике и природопользованию, а также комитет по экономическому развитию.


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Источник: http://uaprom.info/news/179160-eba-prizyvaet-deputatov-podderzhat-zakonoproekt-prodlenii-eksportnoj-poshliny-lom.html
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