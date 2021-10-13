ЕБА просит Кабмин запретить экспорт металлолома по экологическим соображениям

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Станислав Молчанов
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддержала проект постановления правительства Украины о временном запрете на экспорт лома черных металлов до 31 декабря 2022 года (включительно), в том числе, исходя из экологических соображений. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в письме ЕБА в адрес первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко.
Лом черных металлов. Фото из открытых источников
ЕБА считает, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.
ЕБА также констатирует, что для украинской металлургии такие результаты имеют особое значение в контексте ожидаемого введения механизма пограничного углеродного корректировки (carbon border adjustment, CBAM), расходы на который для металлургов, по подсчетам представителей бизнеса, могут достигать $628,3 млн. евро ежегодно.
Напомним, что 30 сентября 2021 года Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления правительства о временном – до конца 2022 года – запрете экспорта металлолома из страны, на чем в последнее время настаивает ассоциация "Укрметаллургпром".
В ней указывается, что с учетом международных соглашений запрет не будет применяться по отношению к экспорту в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, СНГ (кроме РФ), Израиль, Канаду, Черногорию и страны ЕАСТ.
Ранее Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой поддержать позицию горно-металлургического комплекса и рассмотреть возможность скорейшего введения временного запрета на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. С аналогичным обращением выступил и "Укртрубопром".
Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" также обратился к Шмыгалю с просьбой рассмотреть введение временного запрета. "АрселорМиттал Кривой Рог" также поддержал обращение.
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