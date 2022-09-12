Экономические итоги для Украины и РФ спустя 200 дней полномасштабной войны: кто больше потерял

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Кравцев Сергей
Позади 200 дней полномасштабной войны России против Украины. Какие главные экономические итоги для Украины и РФ спустя 200 дней с начала полномасштабной российской агрессии. В этом вопросе издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:
Однако, продолжает эксперт, в целом макроэкономическая ситуация сохраняется контролируемой и понятной, в том числе благодаря помощи наших союзников – США, Великобритании, Польши и других.
В то же время, отмечает он, государство-агрессор, засекретившее данные о расходах своего бюджета и уровне доходов населения, но получая на фоне беспрецедентных санкций из-за границы ежедневный (около 1 млрд долл. США) приток "углеродной" валюты, взяло курс на "Железный занавес 2.0", повторяя большинство роковых ошибок СССР.
Экономический эксперт Даниил Монин главными экономическими итогами за 200 дней войны для РФ считает следующие:
1). Финансовая стабильность России до сих пор высока, несмотря на введённые санкции и ограничения.
2). Произошло укрепление рубля до 60 рублей за доллар.
3). Но страна-агрессор стратегически двигается в экономический вакуум.
Что касается Украины, тот для нашего государства, по мнению Даниила Монина, можно сделать следующие экономические выводы на данный момент:
1). Многие в экономическом блоке ведут себя так, как будто войны нет – и это удручает.
2). Экономика стабилизирована на низком уровне. Финансовая стабильность обеспечена за счёт грантов, в первую очередь США. Спасибо им.
3). Основные проблемы – отсутствие денег, перспектив работы и продолжающийся отъезд граждан (уже 7 млн человек). Такая перспектива ведет страну в "серую зону".
4). Для большинства бизнеса очевидно, что нужны радикальные перемены в экономической политике после окончания войны.
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