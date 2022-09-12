Экономические итоги для Украины и РФ спустя 200 дней полномасштабной войны: кто больше потерял

Позади 200 дней полномасштабной войны России против Украины. Какие главные экономические итоги для Украины и РФ спустя 200 дней с начала полномасштабной российской агрессии. В этом вопросе издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В целом макроэкономическая ситуация сохраняется контролируемой и понятной, что происходит благодаря помощи союзников

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

"Война как большое зло и болезнь обойдется обеим странам наибольшими экономическими потерями за последнюю четверть века. Украине – трети экономики, России – десятой части. Но, пока наши храбрые защитники 200 дней и ночей защищают и освобождают страну, фискальная и банковская система устояла, украинцы постепенно возвращаются из-за границы, а налогоплательщики наполняют бюджет добросовестно и честно, еще и в объемах, значительно больше прошлогодних (по состоянию на 01.09.2022 года в госбюджет уплачено 482,8 млрд грн, что на 62,7 млрд грн, или на 14,9% больше соответствующего периода 2021 года). К сожалению, не удалось быстро запустить экономику, чему способствовала нерешительность и непоследовательность экономической власти, в частности сворачивание весенней либерализации налогов, постепенное возвращение проверок и большинства элементов контроля за их уплатой, потерпела поражение налоговая амнистия".

Однако, продолжает эксперт, в целом макроэкономическая ситуация сохраняется контролируемой и понятной, в том числе благодаря помощи наших союзников – США, Великобритании, Польши и других.

"Более того, Украина уже безальтернативно сделала свой цивилизационный выбор, направив свое будущее в западный мир демократии, что подтверждает ее статус страны-кандидата в члены ЕС", – акцентирует Вячеслав Черкашин.

В то же время, отмечает он, государство-агрессор, засекретившее данные о расходах своего бюджета и уровне доходов населения, но получая на фоне беспрецедентных санкций из-за границы ежедневный (около 1 млрд долл. США) приток "углеродной" валюты, взяло курс на "Железный занавес 2.0", повторяя большинство роковых ошибок СССР.

"Последствиями такого решения является постепенное бегство капиталов и людей, добровольная мировая изоляция, а затем вынужденная культурная, технологическая и экономическая деградация, – прогнозирует Вячеслав Черкашин. – Как говорит Евангелие: кто взял меч, от меча и погибнет".

Для большинства бизнеса очевидно, что нужны радикальные перемены в экономической политике после окончания войны

Экономический эксперт Даниил Монин главными экономическими итогами за 200 дней войны для РФ считает следующие:

1). Финансовая стабильность России до сих пор высока, несмотря на введённые санкции и ограничения.

2). Произошло укрепление рубля до 60 рублей за доллар.

3). Но страна-агрессор стратегически двигается в экономический вакуум.

Что касается Украины, тот для нашего государства, по мнению Даниила Монина, можно сделать следующие экономические выводы на данный момент:

1). Многие в экономическом блоке ведут себя так, как будто войны нет – и это удручает.

2). Экономика стабилизирована на низком уровне. Финансовая стабильность обеспечена за счёт грантов, в первую очередь США. Спасибо им.

3). Основные проблемы – отсутствие денег, перспектив работы и продолжающийся отъезд граждан (уже 7 млн человек). Такая перспектива ведет страну в "серую зону".

4). Для большинства бизнеса очевидно, что нужны радикальные перемены в экономической политике после окончания войны.

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