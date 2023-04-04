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Экономические последствия российского вторжения выходят далеко за пределы Украины

Война повлекла за собой резкий рост цен на мировых продовольственных и энергетических рынках

сегодня, 19:06
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Автор:

Моесеенко Валентина

Впервые за 40 лет мир одновременно столкнулся с высокой инфляцией и рецессией. И все это – последствия полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины. Это стало и вызовом для центробанков, пишут "Комментарии".

Экономические последствия российского вторжения выходят далеко за пределы Украины

Несмотря на то, что из-за российской агрессии Украина пострадала больше всего, страдает весь мир

Начальник отдела моделирования Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Антон Груй проанализировал действия регуляторов разных государств в этих условиях.


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"Российское вторжение уничтожило 30% украинской экономики, украло половину экспортной выручки и ускорило инфляцию до 26,6% в 2022 году. Однако Украина была не единственной страной с экономическими проблемами. Хотя масштабы, безусловно, разные. Российская агрессия повлекла за собой резкий рост цен на мировых продовольственных и энергетических рынках. К концу года инфляция в Чехии составляла 15,8%, в Колумбии – 13,1%, в Аргентине – 94,8%", — говорит эксперт.

Антон Груй делает пять выводов из опыта антикризисной политики НБУ и мировых центробанков:

1Монетарная политика оказывает влияние на инфляцию даже во время кризисов.

2Высокий уровень долларизации экономики требует более активной реакции центральных банков.

3. Способность страны привлекать средства зависит от доверия инвесторов к политике центрального банка.

4. Утрата доверия к монетарной политике ведет к разбалансированию инфляционных ожиданий.

5Для сохранения доверия центральный банк должен соблюдать свою инфляционную цель, даже если он ее временно не достигает.

" Текущая монетарная политика НБУ направлена на постепенное снижение инфляции в 2023-2025 годах. Для достижения инфляционной цели может потребоваться больше времени, чем в условиях без войны, однако сама цель НБУ остается неизменной – инфляция на уровне 5% годовых ", – резюмирует эксперт .

Напомним, "Комментарии" писали, что ЕС должен перейти к "модели экономики военного времени", чтобы подготовиться к "конфликту высокой интенсивности" с Россией на долгие годы.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по данным мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2022 год, проводимого Нацбанком, почти втрое уменьшилось количество фальшивых гривен.

Читайте на сайте "Комментарии" — экономический прогноз для Украины: какие шаги ждут от власти — есть ли шанс избежать роста тарифов.



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