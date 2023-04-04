Экономические последствия российского вторжения выходят далеко за пределы Украины

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Моесеенко Валентина
Впервые за 40 лет мир одновременно столкнулся с высокой инфляцией и рецессией. И все это – последствия полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины. Это стало и вызовом для центробанков, пишут "Комментарии".
Несмотря на то, что из-за российской агрессии Украина пострадала больше всего, страдает весь мир
Начальник отдела моделирования Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Антон Груй проанализировал действия регуляторов разных государств в этих условиях.
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Антон Груй делает пять выводов из опыта антикризисной политики НБУ и мировых центробанков:
1. Монетарная политика оказывает влияние на инфляцию даже во время кризисов.
2️. Высокий уровень долларизации экономики требует более активной реакции центральных банков.
3. Способность страны привлекать средства зависит от доверия инвесторов к политике центрального банка.
4. Утрата доверия к монетарной политике ведет к разбалансированию инфляционных ожиданий.
5. Для сохранения доверия центральный банк должен соблюдать свою инфляционную цель, даже если он ее временно не достигает.
Напомним, "Комментарии" писали, что ЕС должен перейти к "модели экономики военного времени", чтобы подготовиться к "конфликту высокой интенсивности" с Россией на долгие годы.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по данным мониторинг состояния изъятия из обращения банкнот национальной валюты в Украине за 2022 год, проводимого Нацбанком, почти втрое уменьшилось количество фальшивых гривен.
Читайте на сайте "Комментарии" — экономический прогноз для Украины: какие шаги ждут от власти — есть ли шанс избежать роста тарифов.
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